Johan Derksen is 77 jaar, maar heeft geen kleinkinderen. Zijn dochters Marieke (46) en Anoeska (31) hebben allebei geen kinderen. Bij het programma Doordekken van Vandaag Inside vertelt hij aan Wilfred Genee dat Marieke geen kinderen wil, terwijl Anoeska ‘alleen maar met geld’ bezig is.

Genee vraagt Derksen of hij kleinkinderen heeft. “Ik denk dat heel veel kinderen een opa als ik zouden willen hebben”, antwoordt Derksen gekscherend. “Mijn oudste dochter heeft altijd gezegd: ik wil geen kinderen. Ze is 45 en zegt: ‘Ik word gek van mijn vriendinnen die kinderen krijgen, ze kunnen nergens anders over lullen. Als ik morgen naar Londen wil, wil ik naar Londen.’ Dan wil ze niet op de kinderen hoeven te passen.”

Derksen denkt dat Anoeska voorlopig geen plannen heeft om moeder te worden. “Mijn jongste dochter werkt bij een Amerikaanse investeringsbank en heeft alleen maar dollartekens in de ogen. Die is 31 en is alleen maar met geld bezig.” Anoeska werkt bij vermogensbeheerder AllianceBernstein en treedt minder in de publiciteit dan Marieke.

Derksen heeft zich ‘nooit bemoeid’ met de vraag of zijn dochters kinderen willen. “Of ik het jammer vind? Nee, ik weet niet wat ik mis. Ik ben heel makkelijk geweest. Ik ben als kind heel streng opgevoed, ik mocht niks. Dus ik heb mijn kinderen heel vrij gelaten.”

De dochters van Johan Derksen

Johan kreeg zijn dochter Marieke samen met zijn eerste vrouw Linda, waarna hij in zijn huwelijk met Agnes dochter Anoeska kreeg. Ze woont in Londen. Ooit zei Marieke tegen Story dat de band met haar halfzus 'niet zo enorm hecht' is. "Er is geen ruzie hoor, en überhaupt no hard feelings, maar Johan en Anoeska’s moeder zijn na een jaar gescheiden. Zij is bij haar moeder gaan wonen, ik ben bij Johan gebleven. Dan krijg je toch een andere band."