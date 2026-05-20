Johan Derksen trekt boetekleed aan: 'Dit was een verkeerde uitdrukking van mij'

Johan Derksen heeft spijt van de uitspraken die hij dinsdag in Vandaag Inside deed over de verkrachtingszaken rond het Britse Married at First Side. In een interview met De Telegraaf laat De Snor weten dat hij achteraf een 'verkeerde uitdrukking' heeft gebruikt.

De BBC bracht afgelopen maandag in een documentaire naar buiten dat drie vrouwelijke kandidaten bij het programma te maken hadden gekregen met seksueel grensoverschrijdend gedrag en zelfs verkrachting door de mannen aan wie zij gekoppeld werden. Het schandaal werd een dag later besproken bij Vandaag Inside. "Dat vind ik onzin als je getrouwd bent, dan moet je niet ja zeggen tegen die man. Die man die wil op de dot.", sprak Derksen.

Presentator Wilfred Genee greep direct in door te benadrukken dat seks tegen de wil van een vrouw nooit acceptabel is, ongeacht of iemand getrouwd is of niet. Derksen hield echter voet bij stuk: "Je moet niet naïef zijn, je weet als je de huwelijksnacht in gaat dan wordt er verwacht dat er wat gebeurt", sprak hij.

De uitlatingen van Derksen leidden direct tot boze reacties op sociale media. In het Algemeen Dagblad deed columniste Angela de Jong er dinsdag een schepje bovenop. "Ik wist niet dat het mogelijk was. Maar de man die stelselmatig daders van grensoverschrijdend gedrag verdedigt en vrouwelijke slachtoffers een trap nageeft, die op tv vertelde hoe hij een kaars in een slapende vrouw stak, slaagde er dinsdagavond in om nóg wat dieper te zinken", schreef De Jong onder meer.

"Het gebeurt zelden, maar Angela de Jong heeft ook weleens gelijk. Dit was een verkeerde uitdrukking van mij", trekt Derksen tegenover De Telegraaf het boetekleed aan. Toch wil hij zijn uitspraken enigszins verdedigen: "Het probleem is dat ik een ontzettende afkeer heb van dat programma. Die mensen kennen elkaar niet, en geven elkaar het jawoord. Een paar uur nadat je dat gedaan hebt, stap je met een wildvreemde man naar bed. Ik begrijp best dat die vrouwen dan geen zin hebben om seksueel uit hun bol te gaan. Ik begrijp ook dat het beangstigend is voor vrouwen dat hij meteen seks wil. Maar ik snap ook dat zo’n man denkt: ik zou wel wat willen hè. Als je dat dan als man forceert, is dat verkrachting binnen het huwelijk", aldus Derksen.