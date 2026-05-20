Francesco Farioli haalt gram en slaat keihard terug naar Wesley Sneijder

Francesco Farioli heeft woensdag een uitgebreid interview gegeven aan het Algemeen Dagblad. De Italiaanse oefenmeester reageert daarin onder meer op de kritiek die hij vorig seizoen vaak kreeg als hoofdtrainer van Ajax.

Farioli stond vorig seizoen aan het roer bij Ajax en presteerde verdienstelijk. De Amsterdammers leken zelfs af te stevenen op de landstitel in de Eredivisie, maar moesten het kampioenschap door een 2-2 gelijkspel tegen FC Groningen op de voorlaatste speeldag van het seizoen uiteindelijk aan PSV laten.

Farioli kreeg ondanks de uitstekende sportieve prestaties bij Ajax veel kritiek van de buitenwacht. Wesley Sneijder was één van de grootste criticasters van de Italiaan. Zo zei de oud-voetballer nadat Farioli zijn vertrek bij Ajax bekend had gemaakt, dat de coach ‘alleen maar bezig was met zijn eigen cv’.

Sneijder was ook kritisch op de beslissing van Farioli om in het tweede duel met Eintracht Frankfurt in de achtste finales van de Europa League een B-ploeg het veld op te sturen. Ajax had het heenduel in eigen huis met 1-2 verloren, waarna de return in Duitsland met 4-1 werd verloren. “Ik zie een Ajax dat totaal niet is gekomen om te winnen of om te voetballen. Het is helemaal niks”, zei Sneijder onder meer.

Farioli vertrok uiteindelijk naar FC Porto en gidste die ploeg in zijn debuutjaar naar de Portugese landstitel. “Wesley Sneijder was één van mijn beste vrienden die steeds zei dat het geen Ajax-voetbal was”, memoreert de Italiaanse trainer nu.

Farioli roept in herinnering dat Sneijder in het seizoen 2010/11 de treble won met het Internazionale van destijds José Mourinho. Dat elftal blonk ook niet bepaald uit in frivool voetbal. “Hij speelde onder Mourinho bij Internazionale. Eto’o was toen een soort fullback. Sneijder won alles, mede doordat ook hij zich in dienst van het team stelde. En ik zag pas dat hij in een interview zei dat Mourinho echt de Special One is.”

“Wat ik wil zeggen is: of je er nou in zit of niet, als iemand in staat is om een mentaliteit of teamspirit te creëren die spelers het gevoel geeft dat ze onderdeel zijn van iets groters, dan is dat één van de grootste kwaliteiten die een trainer kan hebben. In mijn ogen is dat groter dan welk tactisch idee dan ook”, aldus Farioli.

“Als het Nederlandse voetbal of Ajax-supporters door mijn periode bij Ajax meer openstaan voor buitenlandse trainers en methodes, maakt dat die ervaring voor mij alleen maar waardevoller”, vervolgt hij. “Maar onze boodschap was kraakhelder: misschien was het niet altijd mooi en spectaculair, maar we konden meteen effectief en competitief zijn tegen PSV en Feyenoord. Dat begrepen en waardeerden mensen, waardoor ons tot de rand van een ongelooflijk sportief wonder dreven.”