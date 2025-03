Sneijder: 'Schaam je kapot! Hij wordt helemaal kapot gemaakt door Farioli'

Wesley Sneijder heeft geen goed woord over voor het spel van Ajax in de eerste helft van de Europa League-wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt. De analist van Ziggo Sport stelt dat Ajax ‘zwemt’ in Frankfurt en dat het spel ‘voor geen ene meter klopt’. Sneijder vindt dat winteraankoop in het bijzonder ‘kapot wordt gemaakt’.

Francesco Farioli heeft een B-elftal het veld opgestuurd in Duitsland. “Het is heel lastig om met zo’n ploeg aan te treden tegen een heel goede tegenstander. Het spel van klopt voor geen ene meter”, merkt Sneijder op in de rust, bij een 2-0 stand. “Je ziet dat ze totaal niet op elkaar ingespeeld zijn. Moet je eens kijken hoeveel ruimte Ekitiké krijgt voor de 1-0 om nog eens even te draaien in de zestien meter! Hij mag daar nóóit draaien. Daar moet je kort op zitten. En natuurlijk geeft hij dan die bal, want die kwaliteiten heeft hij wel.”

“Ik zie een Ajax dat totaal niet is gekomen om te winnen of om te voetballen. Het is helemaal niks. Het hele elftal loopt te zwemmen, maar om dan ook nog met een badmuts te komen…”, verwijst Sneijder met een knipoog naar Daniele Rugani, die een badmuts op deed na een hoofdwond. “Alle gekheid op een stokje, maar het is te bizar voor woorden. We mogen blij zijn dat het nog maar 2-0 staat.”

Youri Mulder krijgt de vraag in hoeverre het slechte optreden te wijten is aan de keuzes van trainer Farioli. “Daar is het natuurlijk helemaal aan te wijten”, antwoordt de analist. “We zien niets van waar Ajax voor staat. Het Nederlands voetbal heeft een uitstraling van leuk en creatief voetbal, maar dit heeft daar niets mee te maken.”

‘Edvardsen wordt kapot gemaakt’

Over het verdedigend werk van Ajax bij de 2-0 van Mario Götze is Sneijder ook allerminst te spreken. “Als je kijkt hoe Ajax staat… Het lijkt wel een zigzag achterin. Er is totaal geen lijn. Ze hebben nog nooit met elkaar gespeeld. Edvardsen komt op een linksbackpositie uit. Dat is spelers kapot maken! Echt waar, het is verschrikkelijk. Edvardsen moet nu opeens linksback spelen?! Hij staat aan de buitenkant te verdedigen, want als aanvaller staat hij ook aan de buitenkant. Hij denkt dat hij dat dan ook moet doen als verdediger, omdat hij het niet snapt. Ik vind dit echt verschrikkelijk om te zien. Je moet je kapot schamen, echt waar.”

