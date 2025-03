Wesley Sneijder kan het niet geloven en uit zijn frustraties na opvallend Ajax-nieuws

Wesley Sneijder begrijpt er werkelijk helemaal niets van dat Ajax-trainer Francesco Farioli ervoor heeft gekozen om donderdagavond in de return tegen Eintracht Frankfurt in de achtste finales van de Europa League niet met zijn beste elf te starten. De Italiaan heeft zijn opstelling op heel veel plekken gewijzigd en begint met onder meer Lucas Rosa, Dies Janse, Branco van den Boomen en basisdebutant Don-Angelo Konadu aan de ontmoeting in Duitsland.

Ajax speelt donderdagavond de return tegen Eintracht Frankfurt in de strijd om een plekje bij de laatste acht in de Europa League. De Amsterdammers moeten na de 1-2 nederlaag in de heenwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA flink aan de bak om een ticket voor de kwartfinales te bemachtigen. Farioli lijkt de Eredivisie echter een stuk belangrijker te vinden. Ajax speelt zondag de topper tegen AZ en drie dagen voor dat duel begint Farioli met een flink gewijzigd elftal. “Tuurlijk, de eerste twee plekken en een Champions League-ticket zijn belangrijker dan dit, maar het gat tussen Ajax en FC Utrecht, de nummer drie, is veertien punten toch? Dat ga jij in tien wedstrijden niet meer weggeven hoor”, zo reageerde Sneijder voor de camera van Ziggo Sport op de opstelling van Ajax.

Youri Mulder, evenals Sneijder als analist aanwezig in Frankfurt, wees Sneijder er vervolgens op dat Farioli heel graag kampioen wil worden. Ajax heeft op dit moment een voorsprong van acht punten op nummer twee PSV, met nog negen speelronden te gaan. “Dat snap ik heel goed, maar dan nog. Hier kan het vanavond. Het is niet onmogelijk. Daar zitten een kleine 3.000 denk ik. Als die de opstelling zo zien, zullen ze ook niet heel erg blij zijn”, zo doelde Sneijder op de meegereisde supporters uit Amsterdam. Ajax wordt donderdagavond gesteund door een uitverkocht uitvak. De trouwe aanhang zal de koploper van Nederland dus niet in de sterkste elf zien aantreden. Zo zitten Jorrel Hato, Josip Sutalo, Kenneth Taylor en Mika Godts allemaal op de bank.

Mulder vooral nieuwsgierig

Waar Sneijder zijn frustraties niet onder stoelen of banken stak, daar was Mulder vooral nieuwsgierig naar wat dit Ajax kan laten zien tegen de nummer vier van Duitsland. Mulder was het er dan ook niet mee eens dat Farioli met deze opstelling de handdoek in de ring gooit. “Dat vind ik het gekke van Ajax dit seizoen. Dat dacht ik in Brussel bijvoorbeeld ook, dat ze de Europa League totaal niet serieus nemen. Maar ze speelden toen een fantastische wedstrijd daar (tegen Union Sint-Gillis, red.), met Mokio die voor het eerst meedeed”, zo wist Mulder zich nog te herinneren. Jorthy Mokio maakte tegen Union Sint-Gillis zijn basisdebuut in Europees verband en blonk meteen uit. De jonge Belg heeft in Frankfurt opnieuw een basisplaats. “Natuurlijk is hij nu ook weer wat minder. Hij speelde daar zijn eerste wedstrijd, in één keer op dat podium en moet nu misschien ook een beetje wennen.”

Mulder toonde zich ook nieuwsgierig naar Janse. De jonge verdediger had onlangs nog een basisplaats tegen Heracles Almelo en mag het in Frankfurt dus opnieuw vanaf het begin laten zien. “Dies Janse vind ik ook een hele goede verdediger. Geef hem maar dit podium, dan ontwikkelen die jongens zich ook weer verder. Dat is het hele seizoen gebeurd, dus je hebt best kans dat deze gasten het gewoon hartstikke goed gaan doen vanavond en dat Frankfurt ook zoiets heeft van: ja, wie zijn dat allemaal?”, aldus Mulder. Sneijder geloofde daar echter niet in. “Zij gaan daar echt niet minder door spelen. Ik snap best dat je Janse wil zien op dit podium, maar dan wel in een samenstelling waarin de meeste spelers toch samen hebben gespeeld. Die gasten weten toch niet van elkaar wat ze willen? Ik hoop ook dat ik ongelijk heb, maar dit geeft mij niet veel hoop”, zo liet de voormalig Ajacied er geen misverstand over bestaan.

