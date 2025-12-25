Live voetbal

'Drie Spaanse clubs willen Raúl Moro, Ajax staat open voor verhuur'

Rayane Bounida, Raúl Moro en Don-Angelo Konadu juichen na een treffer
Foto: © Imago
Frank Hoekman
25 december 2025, 09:20

Raúl Moro zou deze winter alweer kunnen vertrekken bij Ajax. De 23-jarige buitenspeler staat volgens Spaanse media in de belangstelling van drie clubs in zijn vaderland, Ajax zou bovendien openstaan voor een tijdelijk vertrek van Moro. Het verrassend goed presterende Espanyol zou op dit moment de beste papieren hebben.

In de winterse transferperiode van vorig seizoen werd Moro, toen nog uitkomend voor Real Valladolid, al veelvuldig gelinkt aan Ajax. Het noodlot sloeg echter toe in een competitiewedstrijd tussen zijn toenmalige werkgever en Espanyol, waarin de jeugdinternational zijn sleutelbeen brak, waardoor hij er maanden uit lag. Afgelopen zomer kwam het alsnog tot een transfer en verkaste Moro voor elf miljoen euro naar Amsterdam.

In zijn eerste maanden in dienst van Ajax heeft Moro nog niet weten te overtuigen. In de Eredivisie deed hij weliswaar in dertien van de zeventien gespeelde wedstrijden mee, maar dat was slechts zeven keer als basisspeler. In de Champions League deed hij in vijf van de zes duels mee, waarbij hij twee keer aan de aftrap stond. Scoren deed de Spanjaard in beide toernooien niet, wel gaf hij tegen FC Twente (2-3 winst) de assist bij de 1-3 van ploeggenoot Mika Godts. Vlak voor de winterstop tekende hij in het bekerduel met Excelsior Maassluis (2-7 winst) dan toch voor zijn eerste doelpunt in Amsterdamse dienst. Ook was hij in die wedstrijd de aangever bij een treffer van Rayane Bounida.

Het Spaanse La Razón schrijft dat drie clubs in LaLiga belangstelling zouden hebben om Moro deze winter terug te halen naar zijn vaderland. Het zou gaan om Valencia, Real Oviedo en Espanyol. Die laatste club, die op dit moment op een knappe vijfde plaats staat in de competitie, zou daarbij de beste papieren hebben. Ook vanuit Italië zou de nodige belangstelling voor Moro bestaan, maar zijn eigen voorkeur zou uitgaan naar een terugkeer in Spanje. Ajax zou bovendien openstaan voor een verhuur. Moro ligt in Amsterdam nog vast tot medio 2030.

dilima1966
dilima1966
Ik denk zelf dat moro wel een goede speler voor ajax is spelers die mogen vertrekken blijven spelers die goed genoeg zijn gaan weg niet alleen moro

Docker
Docker
Eens met ERIMIR. Ik vind dat hij veel te weinig brengt. Als je hem kunt verkopen zou ik niet twijfelen.

ERIMIR
ERIMIR
Gelijk doen en daarna verkopen.

Gusa
Als Grim met Gloukh hangend op rechts (vrije rol) blijft spelen dan heb je met Godts, Edvardsen, Bounida en Gloukh dubbele bezetting voor de vleugels. Verdere opties horen wat mij betreft uit de jeugd te komen. Een vertrek van Moro (tijdelijk of definitief) lijkt mij dan ook een prima idee.

dilima1966
dilima1966
Ik denk zelf dat moro wel een goede speler voor ajax is spelers die mogen vertrekken blijven spelers die goed genoeg zijn gaan weg niet alleen moro

Docker
Docker
Eens met ERIMIR. Ik vind dat hij veel te weinig brengt. Als je hem kunt verkopen zou ik niet twijfelen.

ERIMIR
ERIMIR
Gelijk doen en daarna verkopen.

Gusa
Als Grim met Gloukh hangend op rechts (vrije rol) blijft spelen dan heb je met Godts, Edvardsen, Bounida en Gloukh dubbele bezetting voor de vleugels. Verdere opties horen wat mij betreft uit de jeugd te komen. Een vertrek van Moro (tijdelijk of definitief) lijkt mij dan ook een prima idee.

