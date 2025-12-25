zou deze winter alweer kunnen vertrekken bij Ajax. De 23-jarige buitenspeler staat volgens Spaanse media in de belangstelling van drie clubs in zijn vaderland, Ajax zou bovendien openstaan voor een tijdelijk vertrek van Moro. Het verrassend goed presterende Espanyol zou op dit moment de beste papieren hebben.

In de winterse transferperiode van vorig seizoen werd Moro, toen nog uitkomend voor Real Valladolid, al veelvuldig gelinkt aan Ajax. Het noodlot sloeg echter toe in een competitiewedstrijd tussen zijn toenmalige werkgever en Espanyol, waarin de jeugdinternational zijn sleutelbeen brak, waardoor hij er maanden uit lag. Afgelopen zomer kwam het alsnog tot een transfer en verkaste Moro voor elf miljoen euro naar Amsterdam.

In zijn eerste maanden in dienst van Ajax heeft Moro nog niet weten te overtuigen. In de Eredivisie deed hij weliswaar in dertien van de zeventien gespeelde wedstrijden mee, maar dat was slechts zeven keer als basisspeler. In de Champions League deed hij in vijf van de zes duels mee, waarbij hij twee keer aan de aftrap stond. Scoren deed de Spanjaard in beide toernooien niet, wel gaf hij tegen FC Twente (2-3 winst) de assist bij de 1-3 van ploeggenoot Mika Godts. Vlak voor de winterstop tekende hij in het bekerduel met Excelsior Maassluis (2-7 winst) dan toch voor zijn eerste doelpunt in Amsterdamse dienst. Ook was hij in die wedstrijd de aangever bij een treffer van Rayane Bounida.

Het Spaanse La Razón schrijft dat drie clubs in LaLiga belangstelling zouden hebben om Moro deze winter terug te halen naar zijn vaderland. Het zou gaan om Valencia, Real Oviedo en Espanyol. Die laatste club, die op dit moment op een knappe vijfde plaats staat in de competitie, zou daarbij de beste papieren hebben. Ook vanuit Italië zou de nodige belangstelling voor Moro bestaan, maar zijn eigen voorkeur zou uitgaan naar een terugkeer in Spanje. Ajax zou bovendien openstaan voor een verhuur. Moro ligt in Amsterdam nog vast tot medio 2030.