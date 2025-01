AD: Ajax zet 'vrijwel zeker' streep door transfer Raúl Moro

heeft vrijdagavond zijn sleutelbeen gebroken tijdens de wedstrijd tussen Espanyol en Real Valladolid. De aanvaller, die tot een persoonlijk akkoord was gekomen met Ajax over een contract voor 4,5 jaar, ligt enkele maanden uit de roulatie. Dat betekent logischerwijs dramatisch nieuws voor de Amsterdammers.

Ajax had Moro hoog op lijstje staan als versterking voor deze transferwindow om de aanval te versterken. Trainer Francesco Farioli zit dun in de buitenspelers en heeft met Mika Godts slechts één linksbuiten. Zodoende werd Chuba Akpom, die van origine een spits is, regelmatig gebruikt op de flanken. De Amsterdammers zouden immers persoonlijk rond zijn met de aanvaller, die een contract van 4,5 jaar wel zag zitten.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax heeft 'goede hoop' op komst Moro, maar zit in wachtkamer

De degradatiekraker tussen Espanyol en Real Valladolid heeft echter roet in het eten gegooid. Moro wilde een bal controleren, waarna hij met Pol Lozano in duel kwam. Het transfertarget van Ajax raakte uit balans en viel. Zijn schouder kwam hard in contact met de grond, waardoor Moro per brancard het speelveld moest verlaten.

Twee tot drie maanden uit roulatie

Er werd al snel gevreesd voor een sleutelbeenbreuk. Real Valladolid bevestigt een dag later dat het inderdaad gaat om deze blessure. De 22-jarige Spanjaard moet onder het mes en zal er twee tot drie maanden uit liggen. Omdat Ajax op zoek is naar een directe versterking, is het nog maar de vraag of de transfer doorgaat.

VI: Deal lijkt niet van de baan

Hoewel Moro dus een week of acht niet in actie zal komen, is de deal niet van de baan, zo schrijft Voetbal International. "In de komende dagen zal moeten blijken of een transfer naar Ajax nog realistisch is en zo ja, voor welk bedrag dat dan is. De gang van zaken heeft desondanks onvrede veroorzaakt bij mensen rond Moro en de speler zelf, die de deal met Ajax liever veel eerder rond hadden zien komen", meldt het medium.

Update: 12.50 uur: Ajax zet streep door komst Moro

De transfer van Moro naar Ajax is van de baan, zo meldt het Algemeen Dagblad. De sleutelbeenbreuk heeft roet in het eten gegooid voor de Amsterdammers, die 'vrijwel zeker' op zoek gaan naar een andere buitenspeler.

🏥 PARTE MÉDICO

El atacante pasará por el quirófano a causa de una fractura en el tercio medio de su clavícula derecha.https://t.co/px5rHUqxEq — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) January 18, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Opmerkelijke zondebok bij Ajax - RKC

Marciano Vink en Kenneth Perez wijzen een opvallende zondebok aan bij het duel tussen Ajax en RKC Waalwijk.