Perez en Vink begrijpen niets van rode kaart Ouaissa tegen Ajax

Sami Ouaissa krijgt rood bij NEC - Ajax van Allard Lindhout
Foto: © Imago
21 december 2025, 21:00

Kenneth Perez en Marciano Vink begrijpen niets van de rode kaart die NEC-middenvelder Sami Ouaissa kreeg tijdens de wedstrijd tegen Ajax. De analisten spreken van een inschattingsfout van de arbitrage.

Ouaissa tekende vlak na rust met een schot in de verre hoek voor de 2-2 die uiteindelijk de eindstand zou blijken te zijn. Een kwartiertje later moest de doelpuntenmaker na een overtreding op Davy Klaassen echter met direct rood naar de kant van scheidsrechter Allard Lindhout. Van Boekel, die in Zeist als VAR achter de schermen zat, greep niet in. En dat had hij volgens Vink en Perez wel moeten doen.

"Je moet redelijk hoog gevoetbald hebben om te begrijpen dat dit absoluut geen root is", zegt Perez bij het bekijken van de beelden. "Ik snap heel goed dat de scheidsrechter denkt dat het rood is, want hij heeft niet redelijk hoog gevoetbald. Ouaissa kan nergens heen met zijn voet. Waar moet hij zijn voet plaatsen?"

Vink deelt de mening van zijn collega: "Exact. Hij is in de actie, heeft de voet al op de bal gehad en moet zijn voet achter de bal neerzetten", zegt Vink. "Deze kaart wordt geseponeerd, alleen win je daar de wedstrijd niet meer mee."

Vink was sowieso niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Lindhout: "Ik vond dat hij aan het marchanderen was."

  • Gisteren, 23:32
  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:16
NEC - Ajax

N.E.C.
2 - 2
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Sami Ouaissa

Sami Ouaissa
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 21 jaar (2 okt. 2004)
Positie: AM, M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
17
4
2025/2026
NEC
0
0
2024/2025
NEC
34
7
2023/2024
Roda
8
2

