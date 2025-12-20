Ajax-trainer Fred Grim baalt van de vroege achterstand waar zijn elftal zaterdagavond bij N.E.C. tegenaan liep. De coach stipt aan dat op de beelden niet te zien was of de inzet van Bryan Linssen de doellijn nu wél of niet volledig gepasseerd was. Het doelpunt had wat hem betreft dan ook niet toegekend moeten worden door de arbitrage.
Ajax kwam in Nijmegen al na drie minuten spelen op achterstand. Doelman Vítezslav Jaros bracht eerst redding op een kopbal van de volledig vrijstaande Koki Ogawa en had ook een antwoord op de eerste rebound van Linssen, maar kreeg de tweede inzet van de routinier uiteindelijk tegen zijn voet. Jaros kreeg achter de doellijn nog wel zijn hand tegen de bal en werkte het speeltuig weg. Daarbij was op de voor het publiek beschikbare beelden niet te zien of de bal nou in zijn geheel over de lijn was of niet, maar na enig beraad besloot de arbitrage om tóch een doelpunt toe te kennen.
Voor de camera's van ESPN wordt Grim gevraagd naar het moment. "Je ziet een herhaling waarbij je een wat korrelig beeld ziet, waarvan je denkt: Is het nou lucht of licht tussen de paal, de doellijn en de bal? Zie jij dat ook vanaf de kant? Jullie hebben allemaal schermpjes, tegenwoordig", aldus verslaggever Cristian Willaert van de betaalzender. Grim reageert: "Wij hebben dat beeld ook gezien, het is inderdaad wat korrelig. Maar uiteindelijk kun je niet écht zeggen: Hij is wel over de lijn of Hij is niet over de lijn. Dan kun je volgens mij nooit voor een goal beslissen", aldus de interim-trainer.
Willaert legt uit dat de zogeheten goal line replay voor de KNVB leidend is bij twijfel of een bal de doellijn nou wel of niet in zijn geheel gepasseerd is. "Ik weet niet of dat deze camera is. Maar dan wordt softwarematig beslist of iets een goal is of niet. De technologie bepaalt", zegt de verslaggever. Grim vindt daar wel wat van: "Ik denk dat we dan iets te ver doorslaan."
Wat een zwakke slechte verliezer zeg. Vorige week kon je met zekerheid zeggen dat een speler rood moest krijgen dan hou je wel het mondje dicht. Snel je mond houden en in de mand. Het was trouwens een 1000% goal dat ziet een blinde nog.. goed werk weer van Bryan Linssen.
Grim pakte vorige week heel fijn de winst tegen Feyenoord en toen hielden allerlei mensen ook hun mondje zullen we maar zeggen. 2 - 2 tegen dit NEC is gewoon best ok. De rest doet er niet toe, sowieso niet wat de buitenwacht er allemaal van vindt. Je gaat tegen de verwachting en de hoop van sommigen als derde de winterstop in en gezien wat je allemaal achter de rug hebt doe je het best aardig. Nu lekker vakantie en straks weer fris verder.
