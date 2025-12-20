Pol van Boekel had als VAR moeten ingrijpen bij de rode kaart die Sami Ouaissa zaterdagavond kreeg bij N.E.C. - Ajax (2-2). Dat zegt analist Kees Kwakman althans in De Eretribune op ESPN. Bij het terugzien van de beelden had scheidsrechter Allard Lindhout zijn beslissing om direct rood te trekken vermoedelijk herzien, zo denkt de oud-verdediger.
Ouaissa tekende vlak na rust met een schot in de verre hoek voor de 2-2 die uiteindelijk de eindstand zou blijken te zijn. Een kwartiertje later moest de doelpuntenmaker na een vermeende overtreding op Davy Klaassen echter met direct rood naar de kant van scheidsrechter Allard Lindhout. Van Boekel, die in Zeist als VAR achter de schermen zat, greep niet in.
In de nabeschouwing bij ESPN spreekt presentator Wouter Bouwman van een 'cruciaal moment'. Kwakman stipt aan dat er in de rust nog terecht lof voor Van Boekel en zijn assistent Patrick Inia was, toen zij Lindhout naar het scherm riepen na een overtreding van Bryan Linssen op Ko Itakura, die uiteindelijk geel opleverde. "Ik vind: met cruciale beslissingen, wat een rode kaart is, is het in mijn ogen gewoon een goede beslissing als de VAR zegt: Kom nog een keer kijken."
"Lindhout ziet waarschijnlijk dat Ouaissa Klaassen raakt", vervolgt Kwakman zijn betoog. "Oké, maar als je gewoon een beetje logisch nadenkt, dan snap je dat Ouaissa zijn voet ergens moet neerzetten", aldus de oud-verdediger. "Ouaissa haalt die bal terug met zijn voet. Dan moet hij zijn voet ergens neerzetten. Hij is uit balans en kan geen kant op met zijn voet. Het is erg ongelukkig, want hij raakt Klaassen natuurlijk vol. Maar het is niet zo dat hij zijn voet in de lucht kan laten hangen." Mario Been valt hem bij: "Je ziet dat hij hem ook nog op het laatst weg wil trekken. Je ziet het aan iedereens reactie: dit was in mijn optiek absoluut geen rode kaart. Het is wel bepalend voor een wedstrijd."
Het 'slachtoffer' van Ouaissa, Klaassen, zegt in een eerste reactie bij ESPN dat de tackle flink pijn deed. De aanvoerder van Ajax had echter niet het idee dat Ouaissa hem bewust raakte. "Ik weet niet of het rood was. Hij deed het niet expres, voor mijn gevoel. Volgens mij wilde hij een 'Zidane'tje' doen, alleen stapte hij vol op mijn voet. Ik denk dat het vooral heel ongelukkig was, maar wel heel pijnlijk."
Even later kwam Ouaissa zélf voor de camera. De N.E.C.'er bevestigt de lezing van Klaassen. Check hieronder het interview met de maker van de 2-2.
Er moet echt eens grondig onderzoek gedaan worden naar Allard Lindhout. Ik vertrouw die man simpelweg niet, en dat merk je aan alles. Wat er vanavond in Nijmegen gebeurde, is bijna misdadig. En opvallend genoeg is het altijd dezelfde club die er voordeel of nadeel van heeft. Vorige week zagen we nog situaties waar geen rood werd gegeven, en nu wordt er ineens wel voor veel minder meteen ingegrepen. De willekeur is niet meer te verklaren. Tijd dat dit serieus wordt onderzocht, want dit ondermijnt de geloofwaardigheid van het hele competitieverloop.
Het was misschien geen opzet, mar het was wel een overtreding. Ouajsa zegt; ik moest mijn voet wel daar neerzetten, Ja, dat kan wel wezen, maar feit lijft DAT je je voet daar hebt neergezet. Ik vind trouwens en dat schrijf ik wel vaker, Ouajsa een van de beste spelers op de Ned. velden. Geniet van zijn acties, mooie techniek, mooie trap. Als hij de stap zet dan naar de top in Nederland, als speelt hij daar gelet op de stand nu ook al.
Ik schreef het ook al. Te weinig voor rood, te veel voor geel. Onbesuisd en harde actie, maar niet bewust. Eigenlijk en sympathiek dat Klaassen dat ook zegt.
