Pol van Boekel had als VAR moeten ingrijpen bij de rode kaart die zaterdagavond kreeg bij N.E.C. - Ajax (2-2). Dat zegt analist Kees Kwakman althans in De Eretribune op ESPN. Bij het terugzien van de beelden had scheidsrechter Allard Lindhout zijn beslissing om direct rood te trekken vermoedelijk herzien, zo denkt de oud-verdediger.

Ouaissa tekende vlak na rust met een schot in de verre hoek voor de 2-2 die uiteindelijk de eindstand zou blijken te zijn. Een kwartiertje later moest de doelpuntenmaker na een vermeende overtreding op Davy Klaassen echter met direct rood naar de kant van scheidsrechter Allard Lindhout. Van Boekel, die in Zeist als VAR achter de schermen zat, greep niet in.

In de nabeschouwing bij ESPN spreekt presentator Wouter Bouwman van een 'cruciaal moment'. Kwakman stipt aan dat er in de rust nog terecht lof voor Van Boekel en zijn assistent Patrick Inia was, toen zij Lindhout naar het scherm riepen na een overtreding van Bryan Linssen op Ko Itakura, die uiteindelijk geel opleverde. "Ik vind: met cruciale beslissingen, wat een rode kaart is, is het in mijn ogen gewoon een goede beslissing als de VAR zegt: Kom nog een keer kijken."

"Lindhout ziet waarschijnlijk dat Ouaissa Klaassen raakt", vervolgt Kwakman zijn betoog. "Oké, maar als je gewoon een beetje logisch nadenkt, dan snap je dat Ouaissa zijn voet ergens moet neerzetten", aldus de oud-verdediger. "Ouaissa haalt die bal terug met zijn voet. Dan moet hij zijn voet ergens neerzetten. Hij is uit balans en kan geen kant op met zijn voet. Het is erg ongelukkig, want hij raakt Klaassen natuurlijk vol. Maar het is niet zo dat hij zijn voet in de lucht kan laten hangen." Mario Been valt hem bij: "Je ziet dat hij hem ook nog op het laatst weg wil trekken. Je ziet het aan iedereens reactie: dit was in mijn optiek absoluut geen rode kaart. Het is wel bepalend voor een wedstrijd."

Klaassen: 'Volgens mij was het niet expres'

Het 'slachtoffer' van Ouaissa, Klaassen, zegt in een eerste reactie bij ESPN dat de tackle flink pijn deed. De aanvoerder van Ajax had echter niet het idee dat Ouaissa hem bewust raakte. "Ik weet niet of het rood was. Hij deed het niet expres, voor mijn gevoel. Volgens mij wilde hij een 'Zidane'tje' doen, alleen stapte hij vol op mijn voet. Ik denk dat het vooral heel ongelukkig was, maar wel heel pijnlijk."

Even later kwam Ouaissa zélf voor de camera. De N.E.C.'er bevestigt de lezing van Klaassen.