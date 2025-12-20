Live voetbal 7

Tiental NEC houdt Ajax op gelijkspel: Amsterdammers behouden derde plaats

Sami Ouaissa van NEC en Mika Godts van Ajax
Foto: © Imago
Frank Hoekman
20 december 2025, 21:56

Ajax gaat als nummer drie van de Eredivisie de winterstop in na een gelijkspel in het uitduel bij N.E.C. Hoewel de thuisploeg een groot deel van de tweede helft met tien man speelde, hield het team van Dick Schreuder de Amsterdammers uiteindelijk op 2-2. Dat was voor Fred Grim en zijn mannen genoeg om de derde plek op de ranglijst te behouden.

N.E.C schoot uit de starblokken en had al na drie minuten spelen op curieuze wijze een voorsprong te pakken. Ajax-keeper Vítezslav Jaros bracht eerst redding op een kopbal van de volledig vrijstaande Koki Ogawa, maar werkte de bal in de voeten van Bryan Linssen. Ook de eerste rebound werd door de Tsjech gekeerd, maar de tweede inzet van Linssen belandde uiteindelijk via de voet van Jaros over de doellijn en dus was het 1-0 voor de thuisploeg. N.E.C. bleef daarna het spel dicteren en joeg Ajax tot op de eigen helft op, waardoor de Amsterdammers behoudens een schotje van Mika Godts (naast) lange tijd weinig in de melk te brokkelen hadden. Na een halfuur kantelde het beeld echter enigszins en kwam Ajax beter in het spel. De eerste goede aanval, zeven minuten voor rust, leverde vervolgens direct de gelijkmaker op. Die was van Deense makelij: Anton Gaaei legde breed op Kasper Dolberg, die makkelijk kon afwerken: 1-1. Op slag van rust kwam Ajax zelfs op voorsprong. Philippe Sandler leidde de treffer met getreuzel in. Youri Regeer nam over en had vrije doortocht richting het doel van Gonzalo Crettaz. De middenvelder was niet zelfzuchtig en legde de bal opzij naar Godts, die nu wél met scherp schoot: 1-2. Daarmee was de ruststand direct ook bereikt.

De supporters hadden hun stoeltjes nauwelijks weer opgezocht voor de start van de tweede helft, of de thuisploeg stond alweer op gelijke hoogte. Sami Ouaissa werd op de punt van de zestien aangespeeld, kapte Lucas Rosa uit en vond de verre hoek achter Jaros: 2-2. Niet veel later hadden de Nijmegenaren zelfs weer op voorsprong kunnen komen, maar Önal schoot in kansrijke positie naast, terwijl Ouaissa er iets verderop misschien nog wel beter voor stond.

Een kwartier na rust kwam N.E.C. in ondertal te staan. Ouaissa, even eerder nog de gevierde man, raakte Davy Klaassen bij een stevige tackle op de enkel. Scheidsrechter Allard Lindhout kende geen genade en toonde Ouaissa een directe rode kaart. Met een man meer leek Ajax bloed te ruiken, maar Gonzalo Crettaz voorkwam een treffer van Oscar Gloukh en zag invaller Kenneth Taylor de rebound in het zijnet schieten. In een poging iets te forceren bracht Grim in de slotfase met eerst Rayane Bounida en later Don-Angelo Konadu meerdere verse aanvallende krachten. N.E.C. verdedigde echter geconcentreerd en loerde ondertussen op de counter.

Door het gelijkspel blijft Ajax derde in de Eredivisie, met 30 punten uit zeventien duels. N.E.C. volgt met een punt minder op plek vier.

Alvaro Cortes in het shirt van Barcelona met op de achtergrond het logo van Ajax en de ArenA

'Ajax aast op Barcelona-belofte Álvaro Cortés (20)'

  • Gisteren, 21:49
  • Gisteren, 21:49
Robin van Persie in gesprek met boze Feyenoord-fans

Kieft: 'Thuiswedstrijd voor Feyenoord-spelers eerder nadeel dan voordeel'

  • Gisteren, 19:54
  • Gisteren, 19:54
NEC Sano

Vindt PSV opvolger Veerman bij NEC? 'Kodai Sano aangeboden in Eindhoven'

  • Gisteren, 18:36
  • Gisteren, 18:36
21
619 Reacties
44 Dagen lid
1.513 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 9
    + 1
avatar

Knappe prestatie van NEC met 10 tegen 12 man.

FC Bal op het dak
98 Reacties
27 Dagen lid
393 Likes
FC Bal op het dak
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@21, de 2-4 overwinning in de Kuip was ook wel een knappe prestatie van NEC

21
619 Reacties
44 Dagen lid
1.513 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@FC Bal op het dak, ontopic graag. Onnodige reactie.. de frustratie zit heel diep volgens mij.. alweer puntverlies.

21
619 Reacties
44 Dagen lid
1.513 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@FC Bal op het dak ik wil wel al het puntverlies opnoemen van Ajax dit seizoen alleen dan zijn we morgen nog bezig.. doen we maar niet hè. We houden het maar bij het 9e puntverlies, wat opzich ook een knappe prestatie is. Dat had zelfs Hadj Moussa niet voorspeld.

FC Bal op het dak
98 Reacties
27 Dagen lid
393 Likes
FC Bal op het dak
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@21, jij hebt het over een knappe prestatie van NEC en dat heb ik ook. Ik vond de prestatie van NEC Knapper in de Kuip (2-4). Is gewoon ontopic reageren. de prestatie van Heerenveen was nog knapper afgelopen donderdag in de Kuip 2-3 helemaal omdat hadj Moussa de uitslag al had voorspeld in de JC arena.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.636 Reacties
1.181 Dagen lid
19.144 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Terechte uitslag, waar die Linsen geen rood durfde te geven vanwege de 8ste minuut geeft i rood waar geel en streng toespreken misschien voldoende had geweest bij die andere jongen. Ajax niet scherp, Godts teveel Ego, Taylor ingevallen als een vaatdoek. Ik kan met 2-2 leven

FrankdeG
393 Reacties
34 Dagen lid
1.331 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ajax moest even wennen om tegen een sterke tegenstander te spelen. Dit is een ander niveau dan de laatste weken. Rode kaart van NEC was geen rood.

21
619 Reacties
44 Dagen lid
1.513 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@FrankdeG 9e keer puntverlies in 1 seizoenshelft.. de club staat in brand. Zelfs tegen 10 man en met hulp wint het niet.

Vrij Dag
355 Reacties
580 Dagen lid
472 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Je moet als trainer wel ongelooflijk dom, blind en geen wedstrijden van Ajax gezien hebben waarin Gaai meedeed. Gaai kan er HELEMAAL NIETS Van. Omdat het zo goed ging met Wijndal op links en Gaai op de bank pak je punten. Dit wil je niet dus Wijndal er weer naast en Gaai er weer in. Grim heeft hiermee zijn inzicht getoond in het spel.. Zeker het seizoen niet laten afmaken.. NEC met tien man, gaan een stukje behoudener spelen en terecht! , dan heb je nog minder aan Gaai, maar hij mag blijven staan. NEC heeft geweigerd te profiteren van zo'n waardeloze speler . Grim heeft zijn mond vol van stabiliteit en hij besluit dit zelf de nek om te draaien door zijn gewissel met Gaai en Rosa, Grim niet meer serieus nemen dus

BartVanderVeen24
725 Reacties
1.181 Dagen lid
3.692 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Raar dat Kaplan wel geel kreeg voor de bal wegtrappen en Godts kreeg geen tweede geel voor de bal wegtrappen. Dat vind ik raar. Maar dat komt omdat het Ajax is

Derk62
32 Reacties
863 Dagen lid
67 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Tja, dat wordt geen top 2

CG
2.890 Reacties
880 Dagen lid
13.516 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Derk62. Eind seizoen wel.

ERIMIR
4.175 Reacties
531 Dagen lid
39.125 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Slechte opstelling van Grim. Wie stelt nou Gaaei, Klaassen en Rosa als linksback op in zo'n belangrijke wedstrijd voor de winterstop. Stel Mokio, Bounida op en laat Rosa als rechtsback spelen. Steur had ook eerder gewisseld moeten worden. Een gemiste kans om dichterbij de top 2 te komen. Wel een knappe prestatie van NEC om met 10 man niet te verliezen.

21
619 Reacties
44 Dagen lid
1.513 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR ben het hiermee eens. Ik vind dat Ajax goede jeugdspelers heeft en die doen niet onder voor Gaaei, Klaassen en Rosa.

Vrij Dag
355 Reacties
580 Dagen lid
472 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR Rosa is rechts en Ouajsa links. Grim, die dus heel bang was, dacht ik pas me aan zodat als Ouajsa naar binnen trekt Rosa hem kan afstoppen. De 2de goal bewees zijn ongelijk. De boel omgooien terwijl je wint en stabiiteit predikt Grim heeft gefaald

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
740 Reacties
1.181 Dagen lid
5.109 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ik vond NEC leuk en fris spelen. Mooie combinatie van bravoure, inzet en tactiek. Op basis van het spel en de fouten die gemaakt zijn was een gelijkspel best terecht. Al had ik zelf NEC de overwinning wel gegund. De rode kaart zat er tussen. Geel vond ik te licht, rood te zwaar. Het was een harde en onbesuisd actie, maar of hij bewust het scheenbeen wilde raken valt te bezien. Maar hij deed het wel. Wel zonde, maakte de wedstrijd minder leuk.

CG
2.890 Reacties
880 Dagen lid
13.516 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Toch dat we met de goede 3e plaats de winterstop ingaan. Beter dan 6e of 7e plaats.

NEC - Ajax

N.E.C.
2 - 2
Ajax
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
16
30
43
2
Feyenoord
16
21
34
3
Ajax
16
10
29
4
NEC
16
14
28
5
Groningen
16
3
26

Complete Stand

