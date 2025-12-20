Ajax gaat als nummer drie van de Eredivisie de winterstop in na een gelijkspel in het uitduel bij N.E.C. Hoewel de thuisploeg een groot deel van de tweede helft met tien man speelde, hield het team van Dick Schreuder de Amsterdammers uiteindelijk op 2-2. Dat was voor Fred Grim en zijn mannen genoeg om de derde plek op de ranglijst te behouden.
N.E.C schoot uit de starblokken en had al na drie minuten spelen op curieuze wijze een voorsprong te pakken. Ajax-keeper Vítezslav Jaros bracht eerst redding op een kopbal van de volledig vrijstaande Koki Ogawa, maar werkte de bal in de voeten van Bryan Linssen. Ook de eerste rebound werd door de Tsjech gekeerd, maar de tweede inzet van Linssen belandde uiteindelijk via de voet van Jaros over de doellijn en dus was het 1-0 voor de thuisploeg. N.E.C. bleef daarna het spel dicteren en joeg Ajax tot op de eigen helft op, waardoor de Amsterdammers behoudens een schotje van Mika Godts (naast) lange tijd weinig in de melk te brokkelen hadden. Na een halfuur kantelde het beeld echter enigszins en kwam Ajax beter in het spel. De eerste goede aanval, zeven minuten voor rust, leverde vervolgens direct de gelijkmaker op. Die was van Deense makelij: Anton Gaaei legde breed op Kasper Dolberg, die makkelijk kon afwerken: 1-1. Op slag van rust kwam Ajax zelfs op voorsprong. Philippe Sandler leidde de treffer met getreuzel in. Youri Regeer nam over en had vrije doortocht richting het doel van Gonzalo Crettaz. De middenvelder was niet zelfzuchtig en legde de bal opzij naar Godts, die nu wél met scherp schoot: 1-2. Daarmee was de ruststand direct ook bereikt.
De supporters hadden hun stoeltjes nauwelijks weer opgezocht voor de start van de tweede helft, of de thuisploeg stond alweer op gelijke hoogte. Sami Ouaissa werd op de punt van de zestien aangespeeld, kapte Lucas Rosa uit en vond de verre hoek achter Jaros: 2-2. Niet veel later hadden de Nijmegenaren zelfs weer op voorsprong kunnen komen, maar Önal schoot in kansrijke positie naast, terwijl Ouaissa er iets verderop misschien nog wel beter voor stond.
Een kwartier na rust kwam N.E.C. in ondertal te staan. Ouaissa, even eerder nog de gevierde man, raakte Davy Klaassen bij een stevige tackle op de enkel. Scheidsrechter Allard Lindhout kende geen genade en toonde Ouaissa een directe rode kaart. Met een man meer leek Ajax bloed te ruiken, maar Gonzalo Crettaz voorkwam een treffer van Oscar Gloukh en zag invaller Kenneth Taylor de rebound in het zijnet schieten. In een poging iets te forceren bracht Grim in de slotfase met eerst Rayane Bounida en later Don-Angelo Konadu meerdere verse aanvallende krachten. N.E.C. verdedigde echter geconcentreerd en loerde ondertussen op de counter.
Door het gelijkspel blijft Ajax derde in de Eredivisie, met 30 punten uit zeventien duels. N.E.C. volgt met een punt minder op plek vier.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
@FC Bal op het dak ik wil wel al het puntverlies opnoemen van Ajax dit seizoen alleen dan zijn we morgen nog bezig.. doen we maar niet hè. We houden het maar bij het 9e puntverlies, wat opzich ook een knappe prestatie is. Dat had zelfs Hadj Moussa niet voorspeld.
@21, jij hebt het over een knappe prestatie van NEC en dat heb ik ook. Ik vond de prestatie van NEC Knapper in de Kuip (2-4). Is gewoon ontopic reageren. de prestatie van Heerenveen was nog knapper afgelopen donderdag in de Kuip 2-3 helemaal omdat hadj Moussa de uitslag al had voorspeld in de JC arena.
Terechte uitslag, waar die Linsen geen rood durfde te geven vanwege de 8ste minuut geeft i rood waar geel en streng toespreken misschien voldoende had geweest bij die andere jongen. Ajax niet scherp, Godts teveel Ego, Taylor ingevallen als een vaatdoek. Ik kan met 2-2 leven
Je moet als trainer wel ongelooflijk dom, blind en geen wedstrijden van Ajax gezien hebben waarin Gaai meedeed. Gaai kan er HELEMAAL NIETS Van. Omdat het zo goed ging met Wijndal op links en Gaai op de bank pak je punten. Dit wil je niet dus Wijndal er weer naast en Gaai er weer in. Grim heeft hiermee zijn inzicht getoond in het spel.. Zeker het seizoen niet laten afmaken.. NEC met tien man, gaan een stukje behoudener spelen en terecht! , dan heb je nog minder aan Gaai, maar hij mag blijven staan. NEC heeft geweigerd te profiteren van zo'n waardeloze speler . Grim heeft zijn mond vol van stabiliteit en hij besluit dit zelf de nek om te draaien door zijn gewissel met Gaai en Rosa, Grim niet meer serieus nemen dus
Slechte opstelling van Grim. Wie stelt nou Gaaei, Klaassen en Rosa als linksback op in zo'n belangrijke wedstrijd voor de winterstop. Stel Mokio, Bounida op en laat Rosa als rechtsback spelen. Steur had ook eerder gewisseld moeten worden. Een gemiste kans om dichterbij de top 2 te komen. Wel een knappe prestatie van NEC om met 10 man niet te verliezen.
@ERIMIR Rosa is rechts en Ouajsa links. Grim, die dus heel bang was, dacht ik pas me aan zodat als Ouajsa naar binnen trekt Rosa hem kan afstoppen. De 2de goal bewees zijn ongelijk. De boel omgooien terwijl je wint en stabiiteit predikt Grim heeft gefaald
Ik vond NEC leuk en fris spelen. Mooie combinatie van bravoure, inzet en tactiek. Op basis van het spel en de fouten die gemaakt zijn was een gelijkspel best terecht. Al had ik zelf NEC de overwinning wel gegund. De rode kaart zat er tussen. Geel vond ik te licht, rood te zwaar. Het was een harde en onbesuisd actie, maar of hij bewust het scheenbeen wilde raken valt te bezien. Maar hij deed het wel. Wel zonde, maakte de wedstrijd minder leuk.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
@FC Bal op het dak ik wil wel al het puntverlies opnoemen van Ajax dit seizoen alleen dan zijn we morgen nog bezig.. doen we maar niet hè. We houden het maar bij het 9e puntverlies, wat opzich ook een knappe prestatie is. Dat had zelfs Hadj Moussa niet voorspeld.
@21, jij hebt het over een knappe prestatie van NEC en dat heb ik ook. Ik vond de prestatie van NEC Knapper in de Kuip (2-4). Is gewoon ontopic reageren. de prestatie van Heerenveen was nog knapper afgelopen donderdag in de Kuip 2-3 helemaal omdat hadj Moussa de uitslag al had voorspeld in de JC arena.
Terechte uitslag, waar die Linsen geen rood durfde te geven vanwege de 8ste minuut geeft i rood waar geel en streng toespreken misschien voldoende had geweest bij die andere jongen. Ajax niet scherp, Godts teveel Ego, Taylor ingevallen als een vaatdoek. Ik kan met 2-2 leven
Je moet als trainer wel ongelooflijk dom, blind en geen wedstrijden van Ajax gezien hebben waarin Gaai meedeed. Gaai kan er HELEMAAL NIETS Van. Omdat het zo goed ging met Wijndal op links en Gaai op de bank pak je punten. Dit wil je niet dus Wijndal er weer naast en Gaai er weer in. Grim heeft hiermee zijn inzicht getoond in het spel.. Zeker het seizoen niet laten afmaken.. NEC met tien man, gaan een stukje behoudener spelen en terecht! , dan heb je nog minder aan Gaai, maar hij mag blijven staan. NEC heeft geweigerd te profiteren van zo'n waardeloze speler . Grim heeft zijn mond vol van stabiliteit en hij besluit dit zelf de nek om te draaien door zijn gewissel met Gaai en Rosa, Grim niet meer serieus nemen dus
Slechte opstelling van Grim. Wie stelt nou Gaaei, Klaassen en Rosa als linksback op in zo'n belangrijke wedstrijd voor de winterstop. Stel Mokio, Bounida op en laat Rosa als rechtsback spelen. Steur had ook eerder gewisseld moeten worden. Een gemiste kans om dichterbij de top 2 te komen. Wel een knappe prestatie van NEC om met 10 man niet te verliezen.
@ERIMIR Rosa is rechts en Ouajsa links. Grim, die dus heel bang was, dacht ik pas me aan zodat als Ouajsa naar binnen trekt Rosa hem kan afstoppen. De 2de goal bewees zijn ongelijk. De boel omgooien terwijl je wint en stabiiteit predikt Grim heeft gefaald
Ik vond NEC leuk en fris spelen. Mooie combinatie van bravoure, inzet en tactiek. Op basis van het spel en de fouten die gemaakt zijn was een gelijkspel best terecht. Al had ik zelf NEC de overwinning wel gegund. De rode kaart zat er tussen. Geel vond ik te licht, rood te zwaar. Het was een harde en onbesuisd actie, maar of hij bewust het scheenbeen wilde raken valt te bezien. Maar hij deed het wel. Wel zonde, maakte de wedstrijd minder leuk.