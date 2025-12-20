Ajax gaat als nummer drie van de Eredivisie de winterstop in na een gelijkspel in het uitduel bij N.E.C. Hoewel de thuisploeg een groot deel van de tweede helft met tien man speelde, hield het team van Dick Schreuder de Amsterdammers uiteindelijk op 2-2. Dat was voor Fred Grim en zijn mannen genoeg om de derde plek op de ranglijst te behouden.

N.E.C schoot uit de starblokken en had al na drie minuten spelen op curieuze wijze een voorsprong te pakken. Ajax-keeper Vítezslav Jaros bracht eerst redding op een kopbal van de volledig vrijstaande Koki Ogawa, maar werkte de bal in de voeten van Bryan Linssen. Ook de eerste rebound werd door de Tsjech gekeerd, maar de tweede inzet van Linssen belandde uiteindelijk via de voet van Jaros over de doellijn en dus was het 1-0 voor de thuisploeg. N.E.C. bleef daarna het spel dicteren en joeg Ajax tot op de eigen helft op, waardoor de Amsterdammers behoudens een schotje van Mika Godts (naast) lange tijd weinig in de melk te brokkelen hadden. Na een halfuur kantelde het beeld echter enigszins en kwam Ajax beter in het spel. De eerste goede aanval, zeven minuten voor rust, leverde vervolgens direct de gelijkmaker op. Die was van Deense makelij: Anton Gaaei legde breed op Kasper Dolberg, die makkelijk kon afwerken: 1-1. Op slag van rust kwam Ajax zelfs op voorsprong. Philippe Sandler leidde de treffer met getreuzel in. Youri Regeer nam over en had vrije doortocht richting het doel van Gonzalo Crettaz. De middenvelder was niet zelfzuchtig en legde de bal opzij naar Godts, die nu wél met scherp schoot: 1-2. Daarmee was de ruststand direct ook bereikt.

Artikel gaat verder onder video

De supporters hadden hun stoeltjes nauwelijks weer opgezocht voor de start van de tweede helft, of de thuisploeg stond alweer op gelijke hoogte. Sami Ouaissa werd op de punt van de zestien aangespeeld, kapte Lucas Rosa uit en vond de verre hoek achter Jaros: 2-2. Niet veel later hadden de Nijmegenaren zelfs weer op voorsprong kunnen komen, maar Önal schoot in kansrijke positie naast, terwijl Ouaissa er iets verderop misschien nog wel beter voor stond.

Een kwartier na rust kwam N.E.C. in ondertal te staan. Ouaissa, even eerder nog de gevierde man, raakte Davy Klaassen bij een stevige tackle op de enkel. Scheidsrechter Allard Lindhout kende geen genade en toonde Ouaissa een directe rode kaart. Met een man meer leek Ajax bloed te ruiken, maar Gonzalo Crettaz voorkwam een treffer van Oscar Gloukh en zag invaller Kenneth Taylor de rebound in het zijnet schieten. In een poging iets te forceren bracht Grim in de slotfase met eerst Rayane Bounida en later Don-Angelo Konadu meerdere verse aanvallende krachten. N.E.C. verdedigde echter geconcentreerd en loerde ondertussen op de counter.

Door het gelijkspel blijft Ajax derde in de Eredivisie, met 30 punten uit zeventien duels. N.E.C. volgt met een punt minder op plek vier.