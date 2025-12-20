De analisten van ESPN zijn het niet met elkaar eens omtrent de mogelijke rode kaart voor bij NEC - Ajax. Waar Karim El Ahmadi en Mario Been stellen dat een gele kaart terecht was, geeft Kees Kwakman aan dat Linssen goed is weggekomen met de kleur van de kaart.

Linssen eiste in de openingsfase van NEC - Ajax de hoofdrol op. De aanvaller zette zijn ploeg na enkele minuten op voorsprong, al lijkt de goal inmiddels op naam van Ajax-doelman Vitezslav Jaros te staan. In de elfde minuut kreeg Linssen een gele kaart. Na een overtreding op de hakken van Ko Itakura werd Allard Lindhout naar het scherm geroepen voor een mogelijke rode kaart, maar de scheidsrechter besloot na het zien van de beelden om geel te trekken.

In De Eretribune laat El Ahmadi weten dat hij het met deze beslissing eens is. “Dit is geen rode kaart”, stelt de voormalig middenvelder. “Hij blijft best laag bij de grond en raakt een beetje zijn enkel, maar voor mij was dit geen rode kaart.” Daar sluit Been zich vervolgens bij aan.

Kwakman heeft echter een andere mening over het moment. “De VAR twijfelt en vindt het waarschijnlijk wel rood, dus dan is het prima dat hij Lindhout roept om nog een keer te kijken. Ik vind het prima dat het zo gaat. Hij vindt het geel, maar het is op het randje. Linssen komt goed weg”, zo stelt de analist. “Hij raakt hem wel, maar dat komt doordat hij doorglijdt. Maar als hij rood geeft, denk ik niet dat de VAR hem terugdraait.”