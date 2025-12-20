Hugo Borst moet er niet aan denken dat N.E.C. volgend seizoen Europees voetbal gaat spelen. Hoewel de Nijmegenaren onder Dick Schreuder zeer succesvol zijn in de Eredivisie, verwacht de journalist niet dat het ultra-aanvallende voetbal in de Europa League de noodzakelijke punten voor de coëfficiëntenranglijst van de UEFA gaat opleveren.
N.E.C. strijdt zaterdagavond in een rechtstreeks duel met Ajax in Nijmegen om de (voorlopige) derde plaats in de Eredivisie. Die is momenteel in handen van de Amsterdammers, maar omdat N.E.C. maar één puntje minder heeft zou het elftal van Schreuder bij winst als nummer drie van de competitie de winterstop in gaan. Die positie zou aan het eind van de rit zelfs kwalificatie voor de voorrondes van de Champions League betekenen.
Volg hier LIVE de wedstrijd tussen N.E.C. en Ajax
Zover is het natuurlijk nog lang niet, maar Borst houdt nu alvast zijn hart maar vast. "Die gaan volgend jaar de coëfficiënten grondig verzieken, dat N.E.C. Het is leuk in Nederland, maar als je zo speelt in de Europa Leaegue..." zegt de journalist in De Eretribune op ESPN.
Zijn tafelgenoten zijn echter minder pessimistisch: "Tegen Steaua Boekarest (hij bedoelt FCSB, red.) kun je gewoon winnen, hoor", zegt Kees Kwakman. Voormalig N.E.C.-trainer Mario Been voegt toe: "Vergis je niet: ze kunnen kopen wie ze willen. Hopelijk gaan ze niemand kwijtraken. Sano staat een klein beetje in de belangstelling van PSV, afhankelijk of die transfer van Veerman naar Fenerbahçe doorgaat."
Ik zie NEC nog wel 2e worden achter PSV. Misschien dat Ajax NEC nog achterhaald en dat NEC 3e achter Ajax wordt, maar wie zou er dan punten voor NL in Europa moeten pakken naast PSV, AJAX, AZ en NEC? Ik zou het niet weten.
NEC gaat het verpesten, wat een onzin. Niet lullig bedoeld voor mijn clubje maar Feyenoord is ook geen zekerheidje voor punten. En GAE zou ook niets presteren en dat valt mee. De bal is rond om ze nu al af te schieten. Gisteren viel AZ nog ontzettend tegen.
