Feyenoord hoopt het contract van Luciano Valente nú al open te breken en te verlengen. De middenvelder tekende afgelopen zomer een verbintenis tot medio 2029, maar zou zich in zijn eerste maanden in De Kuip al in de kijker hebben gespeeld van de absolute top: scouts van Real Madrid zouden al voor Valente op de tribunes hebben gezeten. Dat wordt althans gemeld door FR12.nl.
Feyenoord betaalde afgelopen zomer zo'n zeven miljoen euro aan FC Groningen om Valente in te lijven. In De Kuip heeft de middenvelder zich boven verwachting snel geprofileerd als onbetwiste basisspeler, wat in november zelfs leidde tot zijn debuut in het Nederlands elftal. Feyenoord zou de ontwikkeling van Valente nú al willen belonen met een nieuw contract. Dat zou niet alleen een verlenging van één extra seizoen (dus tot medio 2030) inhouden, maar ook een 'salarisverhoging waarmee hij tot de beter betaalde spelers van de selectie kan gaan behoren'.
De razendsnelle opmars van Valente zou ook buiten de landsgrenzen niet onopgemerkt zijn gebleven. Zo zou Newcastle United de geboren Groninger 'nadrukkelijk volgen', zoals eerder deze maand al werd gemeld door Jeroen Grueter (NOS). Ook een nóg grotere club zou interesse tonen: "Scouts van Real Madrid zijn inmiddels gesignaleerd. Feyenoord houdt er rekening mee dat meer Europese clubs hem op de radar hebben staan", weet FR12. Het nieuws van de site wordt bevestigd door transferjournalist Mounir Boualin (SoccerNews), die toevoegt dat 'meerdere Premier League-clubs' voor de middenvelder op de tribunes hebben gezeten in de voorbije weken.
Valente zelf zou openstaan voor een nieuwe verbintenis bij Feyenoord.
