bleef deze winter 'gewoon' bij FC Twente, maar had vlak voor het sluiten van de markt nog een fraaie overstap naar Wolverhampton Wanderers kunnen maken. De Tukkers hielden hun poot echter stijf, waardoor de rechtsback nog minimaal een half jaar te bewonderen is in de Grolsch Veste. Na de bekernederlaag tegen AZ (2-1) praat Van Rooij openhartig over zijn toekomstplannen.

Twente nam Van Rooij (24) in de zomer van 2024 voor zo'n negen ton over van N.E.C. Sindsdien speelde de rechtsback 69 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij goed was voor zeven goals en vijftien assists. Daarmee speelde hij zich in de kijker van Wolverhampton Wanderers, de hekkensluiter van de Premier League. De Engelsen vingen echter bot: FC Twente wenste zo vlak voor het verstrijken van de deadline niet meer mee te werken aan het vertrek van de basisspeler.

'De hele window is er eerlijk gezegd niets geweest'

Artikel gaat verder onder video

Na het verlies in Alkmaar verschijnt Van Rooij monter voor de camera's van ESPN en vertelt hoe de maandag, toen de markt in Engeland sloot, voor hem is verlopen. "Het was een bijzondere dag. Ik werd wakker, de hele window is er eerlijk gezegd niets geweest. Gewoon trainen, dag voor de wedstrijd. Ik kwam binnen van het veld: gemiste oproep, bel me zo snel mogelijk terug." Dat bericht was van zijn zaakwaarnemer, die hem dus vertelde dat de Wolves zich voor hem gemeld hadden.

'Het ging wel om bedragen dat ik dacht: 'Nou, het is je rechtsback...'

"Dat was bijzonder en vrij hectisch, want het nam hele serieuze vormen aan", vervolgt Van Rooij. "Natuurlijk is het een ontzettend mooi compliment dat een club uit de Premier League jou op het oog heeft. Maar Twente heeft wel een hele duidelijke mening gehad, de hele dag door. Dus dat is gewoon niet doorgegaan. Of ik dat snapte van de club? Nu vraag je het aan de speler, dat is altijd gevaarlijk, hè?", lacht Van Rooij. "Maar ik snap het wel. Natuurlijk, ik ben goed bezig dit seizoen en ze vinden me belangrijk. Op een gegeven moment ging het wel om bedragen dat ik dacht: 'Nou, het is je rechtsback...'. Maar al met al kan ik leven met de beslissing. Ik heb snel de knop omgezet."

'Als ze in de winter komen, hoop ik dat ze in de zomer ook komen'

Van Rooij is dus nog minimaal een half seizoen te bewonderen in de Grolsch Veste. Gaat hij daarna alsnog een stap hogerop maken? "Als ze in de winter komen, dan hoop ik dat ze in de zomer ook komen. Of iets anders. Of ik dan wel mag vertrekken? We zullen zien, ik heb Erik ten Hag (technisch directeur FC Twente, red.) nog niet gesproken. Maar dat is iets voor dan, daar gaan we mooi naartoe werken."