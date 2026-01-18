Live voetbal 5

John van den Brom baalt flink van zijn zaakwaarnemer na interview bij ESPN

John van den Brom tijdens zijn presentatie als nieuwe trainer van FC Twente.
Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
18 januari 2026, 20:58

John van den Brom baalt van zijn eigen zaakwaarnemer Guido Albers. De belangenbehartiger van de coach van FC Twente deed in het programma Goedemorgen Eredivisie een aantal opmerkelijke uitspraken over Erik ten Hag.

Albers gaf aan niet helemaal tevreden te zijn met de woorden van de nieuwe technisch directeur van FC Twente over Van den Brom. Ten Hag wilde in gesprek met ESPN nog niet spreken over contractverlenging: "John is een goede trainer. Hij heeft veel ervaring en heeft veel succes gehad. We kennen elkaar een klein beetje, maar niet erg in de diepte. We zullen gesprekken aangaan en kijken of onze visies overeenkomen", zei Ten Hag.

"Als ik dit zo hoor, wordt het niks", zei Albers over de uitspraken van Ten Hag. "Hij had ook kunnen zeggen: we zijn hartstikke blij met John, onze visies passen bij elkaar. Maar precies het tegenovergestelde zegt hij."

Die opmerkingen vallen totaal verkeerd bij Van den Brom. Na afloop van de gewonnen derby bij Heracles Almelo gaf de FC Twente-coach aan dat hij contact gaat zoeken met zijn zaakwaarnemer: "Ik snap niet waarom Guido dit gezegd heeft. Ik zal hem zo meteen bellen. Ik vind dit een beetje voorbarig van Guido. Het is zijn eigen verantwoordelijkheid als hij dingen gaat roepen. Maar ik ga hem wel bellen, want ik ben hier helemaal niet blij mee."

Heracles - Twente

Heracles Almelo
0 - 2
FC Twente
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

John van den Brom

John van den Brom
FC Twente
Team: Twente
Functie: Coach
Leeftijd: 59 jaar (4 okt. 1966)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31
6
Twente
19
7
29
7
Sparta
19
-10
29
8
AZ
18
2
28

Complete Stand

