John van den Brom baalt van zijn eigen zaakwaarnemer Guido Albers. De belangenbehartiger van de coach van FC Twente deed in het programma Goedemorgen Eredivisie een aantal opmerkelijke uitspraken over Erik ten Hag.

Albers gaf aan niet helemaal tevreden te zijn met de woorden van de nieuwe technisch directeur van FC Twente over Van den Brom. Ten Hag wilde in gesprek met ESPN nog niet spreken over contractverlenging: "John is een goede trainer. Hij heeft veel ervaring en heeft veel succes gehad. We kennen elkaar een klein beetje, maar niet erg in de diepte. We zullen gesprekken aangaan en kijken of onze visies overeenkomen", zei Ten Hag.

"Als ik dit zo hoor, wordt het niks", zei Albers over de uitspraken van Ten Hag. "Hij had ook kunnen zeggen: we zijn hartstikke blij met John, onze visies passen bij elkaar. Maar precies het tegenovergestelde zegt hij."

Die opmerkingen vallen totaal verkeerd bij Van den Brom. Na afloop van de gewonnen derby bij Heracles Almelo gaf de FC Twente-coach aan dat hij contact gaat zoeken met zijn zaakwaarnemer: "Ik snap niet waarom Guido dit gezegd heeft. Ik zal hem zo meteen bellen. Ik vind dit een beetje voorbarig van Guido. Het is zijn eigen verantwoordelijkheid als hij dingen gaat roepen. Maar ik ga hem wel bellen, want ik ben hier helemaal niet blij mee."