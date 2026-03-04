Live voetbal 11

Teruglezen: zo bereikte AZ ten koste van Telstar de finale van de KNVB Beker

AZ - Telstar
Foto: © Imago/Realtimes
1 reactie
Frank Hoekman
4 maart 2026, 22:03

AZ en Telstar strijden vanavond in Alkmaar om het tweede ticket voor de finale van de KNVB Beker. Wie neemt het op 19 april in De Kuip op tegen N.E.C., dat dinsdag in een bloedstollend voetbalgevecht afrekende met PSV? Om 20.00 uur gaat de bal rollen in Alkmaar, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de halve finale van de KNVB Beker tussen AZ en Telstar.

LIVE KNVB Beker: AZ - Telstar

18m geleden

22:02

AFGELOPEN!

Het zit erop, AZ bereikt de finale van de KNVB Beker! Twee eigen doelpunten brengen uiteindelijk de beslissing tegen Telstar, dat nog wel wat terugdeed maar geen gelijkmaker meer wist te produceren. AZ mag zich nu gaan opmaken voor de finale op 19 april, waarin NEC dus de tegenstander zal zijn.

20m geleden

22:00

90+8' - AZ houdt stand (2-1)

Offerhaus pompt de bal opnieuw richting zestien, maar AZ kopt weg. De tijd begint te tikken, al is er nog wel een extra minuut aan de blessuretijd toegevoegd.

24m geleden

21:56

90+4' - Roeien (2-1)

Het tactische strijdplan is nu wel overboord bij Telstar, elke bal wordt nu op goed geluk naar voren geroeid. Gelijk hebben ze. 

27m geleden

21:53

🟨90+1'- Geel Brouwer (2-1)

Overtreding van Brouwer op Mijnans, dat komt de Telstar-invaller op geel te staan.

28m geleden

21:52

90' - Telstar heeft nog even (2-1)

Er komen minimaal acht minuten blessuretijd bij.

30m geleden

21:50

89' - Goes kan verder (2-1)

Goes is opgelapt, terwijl de minuten wegtikken.

33m geleden

21:47

85' - Botsing Goes en Owusu-Oduro (2-1)

Pijnlijk: Owusu-Oduro komt ver zijn doel uit om een diepe bal onschadelijk te maken maar botst daarbij hard tegen zijn eigen verdediger Goes aan. Die heeft daar overduidelijk last van - al zal de tijdwinst AZ bij deze stand ook wel goed uit kunnen komen.

34m geleden

21:46

🔄84' - Wissel AZ (2-1)

Smit gaat, met kramp én geel op zak, inderdaad naar de kant. Boogaard is zijn vervanger.

35m geleden

21:45

83' - Koeman op tijd van zijn lijn (2-1)

Telstar jaagt op de gelijkmaker en geeft dus ook veel ruimte weg. AZ wil profiteren met een diepe bal op Meerdink, maar Koeman is op tijd zijn zestien uit om de bal weg te schieten.

36m geleden

21:44

83' - Smit wil eruit (2-1)

Smit gebaart naar de kant dat hij eruit wil, de middenvelder lijkt kramp te hebben. 

42m geleden

21:39

🔄77' - Wissel AZ (2-1)

Daal gaat eraf bij AZ, in zijn plaats mag Sadiq het laten zien.

44m geleden

21:36

⚽74'- Tejan doet gelijk wat terug! (2-1)

De wissel sorteert gelijk effect! Tejan wordt meteen gevonden in de zestien, krijgt de bal met wat geluk voor zijn voeten en schiet dan via een AZ-verdediger raak: 2-1!

45m geleden

21:35

🔄 73' - Dubbele wissel Telstar (2-0)

Correia voert een dubbele wissel door: Noslin (eerder zelf ingevallen voor Alders) en Hatenboer gaan eraf, in hun plaatsen komen Hetli en Tejan erbij. Telstar gaat voor een slotoffensief.

1u geleden

21:34

72' - De Wit heeft last (2-0)

Mees de Wit heeft verzorging nodig.

1u geleden

21:29

67' - Poging Bakker (2-0)

Een Telstar-voorzet belandt bij de tweede paal bij Bakker, maar de maker van de 1-0 schiet via Kasius naast. De hoekschop die dan volgt wordt door Owusu-Oduro weggebokst.

