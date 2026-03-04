Teruglezen: zo bereikte AZ ten koste van Telstar de finale van de KNVB Beker

AZ en Telstar strijden vanavond in Alkmaar om het tweede ticket voor de finale van de KNVB Beker. Wie neemt het op 19 april in De Kuip op tegen N.E.C., dat dinsdag in een bloedstollend voetbalgevecht afrekende met PSV? Om 20.00 uur gaat de bal rollen in Alkmaar, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de halve finale van de KNVB Beker tussen AZ en Telstar.

LIVE KNVB Beker: AZ - Telstar Sorteer op: Laatste Oudste AFGELOPEN! Het zit erop, AZ bereikt de finale van de KNVB Beker! Twee eigen doelpunten brengen uiteindelijk de beslissing tegen Telstar, dat nog wel wat terugdeed maar geen gelijkmaker meer wist te produceren. AZ mag zich nu gaan opmaken voor de finale op 19 april, waarin NEC dus de tegenstander zal zijn. 90+8' - AZ houdt stand (2-1) Offerhaus pompt de bal opnieuw richting zestien, maar AZ kopt weg. De tijd begint te tikken, al is er nog wel een extra minuut aan de blessuretijd toegevoegd. 90+4' - Roeien (2-1) Het tactische strijdplan is nu wel overboord bij Telstar, elke bal wordt nu op goed geluk naar voren geroeid. Gelijk hebben ze. 🟨90+1'- Geel Brouwer (2-1) Overtreding van Brouwer op Mijnans, dat komt de Telstar-invaller op geel te staan. 90' - Telstar heeft nog even (2-1) Er komen minimaal acht minuten blessuretijd bij. 89' - Goes kan verder (2-1) Goes is opgelapt, terwijl de minuten wegtikken. 85' - Botsing Goes en Owusu-Oduro (2-1) Pijnlijk: Owusu-Oduro komt ver zijn doel uit om een diepe bal onschadelijk te maken maar botst daarbij hard tegen zijn eigen verdediger Goes aan. Die heeft daar overduidelijk last van - al zal de tijdwinst AZ bij deze stand ook wel goed uit kunnen komen. 🔄84' - Wissel AZ (2-1) Smit gaat, met kramp én geel op zak, inderdaad naar de kant. Boogaard is zijn vervanger. 83' - Koeman op tijd van zijn lijn (2-1) Telstar jaagt op de gelijkmaker en geeft dus ook veel ruimte weg. AZ wil profiteren met een diepe bal op Meerdink, maar Koeman is op tijd zijn zestien uit om de bal weg te schieten. 83' - Smit wil eruit (2-1) Smit gebaart naar de kant dat hij eruit wil, de middenvelder lijkt kramp te hebben. 🔄77' - Wissel AZ (2-1) Daal gaat eraf bij AZ, in zijn plaats mag Sadiq het laten zien. ⚽74'- Tejan doet gelijk wat terug! (2-1) BREAKING De wissel sorteert gelijk effect! Tejan wordt meteen gevonden in de zestien, krijgt de bal met wat geluk voor zijn voeten en schiet dan via een AZ-verdediger raak: 2-1! 🔄 73' - Dubbele wissel Telstar (2-0) Correia voert een dubbele wissel door: Noslin (eerder zelf ingevallen voor Alders) en Hatenboer gaan eraf, in hun plaatsen komen Hetli en Tejan erbij. Telstar gaat voor een slotoffensief. 72' - De Wit heeft last (2-0) Mees de Wit heeft verzorging nodig. 67' - Poging Bakker (2-0) Een Telstar-voorzet belandt bij de tweede paal bij Bakker, maar de maker van de 1-0 schiet via Kasius naast. De hoekschop die dan volgt wordt door Owusu-Oduro weggebokst. Laad meer