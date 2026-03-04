AZ heeft zich woensdagavond met een 2-1 zege op Telstar weten te plaatsen voor de finale van de KNVB Beker. De Alkmaarders namen na een weinig verheffende eerste helft vlak na rust afstand van de provinciegenoot door twee ongelukkige eigen doelpunten in korte tijd. Telstar deed via invaller nog wel wat terug, maar het daarop ingezette slotoffensief leverde geen gelijkmaker meer op. AZ neemt het op 19 april in de finale in De Kuip op tegen N.E.C..

Bij AZ keerden onder meer Kees Smit en Troy Parrott terug in het elftal, ten opzichte van de 2-0 nederlaag bij FC Utrecht van afgelopen weekend. Telstar-trainer Anthony Correia koos voor dezelfde elf die vrijdag met 3-0 zegevierden in de degradatiekraker tegen NAC Breda. Patrick Brouwer, die als invaller met een doelpunt en een assist van zich liet spreken in dat duel, moest daarom andermaal genoegen nemen met een plek op de bank.

AZ en Telstar maakten er een moeizame eerste helft van. Kansen voor beide doelen bleven lange tijd uit, al creëerde AZ naarmate de wedstrijd vorderde wel een overwicht en maakten de Alkmaarders de meeste aanspraak op de openingstreffer. De eerste echte kans was echter niet besteed aan Kees Smit, die na een een-tweetje met Sven Mijnans hard voorlangs schoot. Tegenvaller voor Telstar was het uitvallen van rechtsback Gerald Alders. De van Ajax gehuurde back kreeg al in de eerste minuut de noppen van Mijnans tegen het voorhoofd, en moest als gevolg daarvan na twintig minuten spelen de strijd uiteindelijk staken. Zijn vervanger, Tyrese Noslin, stond nog maar net in het veld toen Elijah Dijkstra op zijn voet ging staan. Het kwam de AZ-back op geel te staan en leek er even toe te leiden dat ook Noslin eruit zou moeten, maar hij kon gelukkig voor Correia wél weer worden opgelapt.

In de slotfase van de eerste helft bood de bedrijvige Ro-Zangelo Daal nog een prima kans aan Mijnans, maar de aanvoerder schoot over. Telstar stelde er aanvallend weinig tegenover. Danny Bakker kreeg wel een aardige kans uit een corner, maar kopte naast. Op slag van rust deed Guus Offerhaus een gevaarlijke poging, toen de bezoekers vanaf randje zestien mochten aanleggen voor een vrije trap na een overtreding van Smit. Zijn lage schot zeilde echter net langs het doel van Rome-Jayden Owusu-Oduro, waardoor beide ploegen even later met een 0-0 ruststand de kleedkamers opzochten.

Waar het in het eerste bedrijf niet overhield, nam AZ in de eerste minuten van de tweede helft plots een comfortabele voorsprong. De Alkmaarders kregen daarbij wel de nodige hulp van Telstar. Eerst was het verdediger Danny Bakker die een teruggetrokken voorzet van Kees Smit ongelukkigerwijs achter zijn eigen doelman Koeman werkte: 1-0. Amper drie minuten later werd een hoekschop van Mijnans bij de eerste paal hoog de lucht in gekopt. In het volle doelgebied slaagde Koeman er vervolgens niet in om de bal onschadelijk te maken en lag via de voet van Neville Ogidi Nwankwo ook de 2-0 in het net. Twee eigen doelpunten dus, waardoor de wedstrijd er ineens compleet anders uit kwam te zien.

Telstar was na de twee doelpunten niet direct bij machte om een vuist te maken. Correia besloot dan ook wat wijzigingen door te voeren. Na een uur kwam onder meer Brouwer alsnog binnen de lijnen, een kwartier voor tijd mochten ook Soufiane Hetli en Kay Tejan hun opwachting maken. Dat sorteerde direct effect: met zijn eerste balcontacten zorgde Tejan voor de aansluitingstreffer. De aanvaller kreeg de bal in de zestien met wat geluk opnieuw voor zijn voeten na een wat moeizame aanname, en prikte hem toen via een AZ-been achter Owusu-Oduro: 2-1.

Gesterkt door de treffer ging Telstar vervolgens manmoedig op zoek naar de gelijkmaker. AZ gaf echter weinig échte kansen weg. Smit moest er in de slotminuten wel vanaf; de middenvelder had geel op zak én last van kramp. Niet veel later kwam de wild uitkomende doelman Owusu-Oduro snoeihard in botsing met zijn eigen verdediger Wouter Goes, die daar veel last van had maar de strijd wél voort kon zetten. In de negen minuten blessuretijd pompte Telstar de ballen steeds wanhopiger naar voren, maar de AZ-defensie hield stand en trok het ticket voor de finale zo over de streep.