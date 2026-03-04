Telstar likt de wonden na het mislopen van de finale van de KNVB Beker. In Alkmaar verloor de ploeg in een matige wedstrijd met 2-1 van AZ. Zowel coach Anthony Correia als doelman lieten na afloop hun frustratie over scheidsrechter Jeroen Manschot blijken.

Dat heeft alles te maken met het opvallende moment in de 52ste minuut. AZ-spits Troy Parrot scoorde de 2-0 via een verdediger van Telstar, nadat een corner lang boven de doellijn bleef hangen. Daarbij kwam Parrot – omringd door meerdere Telstar-verdedigers – ook in aanraking met doelman Koeman.

"Ik werd geduwd", verklaarde Koeman in gesprek met ESPN-verslaggever Sjors Blaauw. "Het is zo druk daar en ik krijg een zet van Parrot. Ik sta op de achterlijn, pak 'm nog bijna met mijn voet, maar het is wel pijnlijk dat dit op zulke momenten en zulke details beslist wordt. Het is heel vervelend. We zijn zo ver gekomen als Telstar, dan wil je ook de finale halen."

Coach Anthony Correia wilde de schuld niet volledig bij de scheidsrechter leggen, maar zijn frustratie over de beslissingen van Manschot was duidelijk. "Wat een scheidsrechter beslist, moet hij lekker zelf weten. Voor ons leek het heel duidelijk. Ik zie dat Ronald Koeman achteruit wordt geduwd, maar ik ken de regel niet goed genoeg."

Ergernis door tijdrekken

"Ik irriteer mij meer aan het tijdrekken vanaf minuut zestig", vervolgde Correia. "Vervolgens krijgen we er acht minuten extra tijd bij, maar hebben we maar vier minuten gevoetbald. Maak er gewoon twaalf van! Daar kan ik mij meer aan irriteren. Geef dan geen blessuretijd."

Toch benadrukte de coach dat Telstar vooral naar zichzelf moet kijken. Volgens Correia was het spel van zijn team gewoon niet goed genoeg: "Wij moeten ons er niet druk over maken. Dat is ook niet relevant in deze, want wij hebben maar één schot op doel gehad. Maar als zulke dingen niet meezitten, wordt het een stuk lastiger. Dat is jammer, zuur, maar we moeten door."