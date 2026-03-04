Live voetbal 11

Gerald Alders krijgt noppen in gezicht en moet vroegtijdig van het veld

Gerald Alders
Foto: © ESPN
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
4 maart 2026, 20:45

Een drama voor Telstar-verdediger Gerald Alders. De rechtsback werd in de halve finale van de KNVB Beker al na dertig seconden spelen op pijnlijke wijze in het gezicht geraakt en moest uiteindelijk kort daarna het veld verlaten.

De wedstrijd in het sfeervolle AFAS Stadion was amper begonnen toen Alders kermend van de pijn op de grond lag. Aanleiding was een ongelukkige botsing met AZ-middenvelder Sven Mijnans.

Artikel gaat verder onder video

Volg hier live de halve finale van de KNVB Beker tussen AZ en Telstar:

Alders wilde de bal wegkoppen, maar Mijnans bracht op dat moment zijn been hoog in de lucht en raakte de verdediger vol in het gezicht. Na een uitgebreide blessurebehandeling leek Alders in eerste instantie verder te kunnen.

Dat bleek echter van korte duur. Na ruim twintig minuten spelen moest de van Ajax gehuurde rechtsback alsnog de strijd staken. De afdrukken van de noppen van Mijnans waren nog duidelijk zichtbaar in het gezicht van Alders.

Mijnans kwam overigens goed weg met het incident in de openingsfase. Scheidsrechter Jeroen Manschot kende een vrije trap toe aan Telstar, maar hield de kaarten op zak.

De schrik zat er bij Telstar vervolgens opnieuw in toen invaller Tyrese Noslin enkele minuten na zijn entree hard werd geraakt door Elijah Dijkstra. Ditmaal trok Manschot wél een gele kaart. Noslin kon na een blessurebehandeling weer verder.

AZ - Telstar

AZ
20:00
Telstar
Vandaag om 20:00
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Gerald Alders

Gerald Alders
Telstar
Team: Telstar
Leeftijd: 20 jaar (7 mei 2005)
Positie: V (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
3
0
2025/2026
Jong Ajax
10
0
2024/2025
Twente
3
0
2024/2025
Jong Ajax
23
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Volendam
25
-12
27
15
Excelsior
25
-16
26
16
NAC
25
-14
22
17
Telstar
25
-10
21
18
Heracles
25
-33
17

Complete Stand

