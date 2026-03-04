Een drama voor Telstar-verdediger . De rechtsback werd in de halve finale van de KNVB Beker al na dertig seconden spelen op pijnlijke wijze in het gezicht geraakt en moest uiteindelijk kort daarna het veld verlaten.

De wedstrijd in het sfeervolle AFAS Stadion was amper begonnen toen Alders kermend van de pijn op de grond lag. Aanleiding was een ongelukkige botsing met AZ-middenvelder Sven Mijnans.

Alders wilde de bal wegkoppen, maar Mijnans bracht op dat moment zijn been hoog in de lucht en raakte de verdediger vol in het gezicht. Na een uitgebreide blessurebehandeling leek Alders in eerste instantie verder te kunnen.

Dat bleek echter van korte duur. Na ruim twintig minuten spelen moest de van Ajax gehuurde rechtsback alsnog de strijd staken. De afdrukken van de noppen van Mijnans waren nog duidelijk zichtbaar in het gezicht van Alders.

Mijnans kwam overigens goed weg met het incident in de openingsfase. Scheidsrechter Jeroen Manschot kende een vrije trap toe aan Telstar, maar hield de kaarten op zak.

De schrik zat er bij Telstar vervolgens opnieuw in toen invaller Tyrese Noslin enkele minuten na zijn entree hard werd geraakt door Elijah Dijkstra. Ditmaal trok Manschot wél een gele kaart. Noslin kon na een blessurebehandeling weer verder.