ontbreekt komend weekend bij AZ in het Eredivisie-duel met PSV. De middenvelder is geschorst na de gele kaart die hij zondagmiddag ontving tegen FC Utrecht, na een opstootje met .

Tien minuten voor tijd raakten Van der Hoorn en Smit in elkaar verstrikt. Met name Van der Hoorn stelde zich erg agressief op, waar Smit op reageerde. De AZ'er kon zich na afloop dan ook niet vinden in de beslissing van scheidsrechter Rob Dieperink om beide spelers met geel te bestraffen.

Artikel gaat verder onder video

“Ik vond het wel overdreven. Hij houdt mijn been vast. Daarna pak ik hem bij zijn keel, maar omdat hij mij ook pakt”, aldus de AZ-middenvelder. “Ik vind het wel zwaar dat ik ook geel kreeg.”

Door de kaart is Smit automatisch uitgesloten voor de ontmoeting met PSV. Voor AZ betekent dat opnieuw schuiven op het middenveld.

Tweede keer in korte tijd

Opvallend is dat Smit eerder dit seizoen ook al een speler bij de keel pakte. Tijdens sc Heerenveen - AZ in november botste hij met Luuk Brouwers. Na de botsing kwam Smit ten val over zijn tegenstander heen, waarna hij Brouwers bij de keel greep. De situatie werd destijds beoordeeld door scheidsrechter Allard Lindhout. Uiteindelijk volgde er geen kaart voor Smit.

Echteld wijst op fysieke belasting

De schorsing van Smit volgt op een teleurstellende middag voor AZ in Utrecht, waar de ploeg met 2-0 verloor. “Dit was een zwaar potje voor ons”, concludeerde interim-trainer Leeroy Echteld. “We laten onszelf aftroeven.”

FC Utrecht sloeg in de eerste helft toe via Yoann Cathline en Artem Stepanov. AZ herpakte zich na rust, maar kwam niet meer tot scoren. “We moeten woensdag (in de bekerwedstrijd tegen Telstar, red.) beter uit de startblokken komen. Je moet jezelf niet laten aftroeven. Daar begint het mee”, zei Echteld. “In de tweede helft doen we er wel een klein schepje bovenop.”

Waarom Smit op de bank zat

Smit begon tegen Utrecht op de bank. “Ik mocht niet starten. Ik kon denk ik wel starten, maar het was zo afgesproken. Ik wist dat ik een halve wedstrijd mocht spelen.”

Volgens Echteld was dat een bewuste medische keuze. “Dat hebben we echt wel goed onderzocht. We hebben met de medici besproken wat de mogelijkheden zijn. Er werd echt aangegeven dat we daar dan echt problemen mee krijgen. Die jongens komen terug van een blessure.”