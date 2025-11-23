Live voetbal 1

Smit grijpt Brouwers bij de keel, Lindhout besluit geen kaart te geven

Heerenveen - AZ, Smit Brouwers
Foto: © ESPN
23 november 2025, 13:46   Bijgewerkt: 14:15

Een vreemd moment bij sc Heerenveen - AZ zondagmiddag. In de 55e minuut botsen Kees Smit en Luuk Brouwers tegen elkaar op, waarna de AZ-speler over de middenvelder van Heerenveen valt. Smit grijpt vervolgens naar de keel van Brouwers.

Heerenveen stond bij dit moment op een 2-0 voorsprong na doelpunten van Dylan Vente en Joris van Overeem. De Alkmaarse opponent had het in het Abe Lenstra-stadion tot dat moment weinig in de melk te brokkelen. De frustratie bij AZ was duidelijk zichtbaar, onder andere door het moment met Smit.

Smit valt na een botsing met Brouwers over zijn directe tegenstander heen en komt met zijn knie in de buik én de nek van de speler van Heerenveen. Vervolgens, uit een soort van instinctreactie, grijpt Smit naar de keel van Brouwers. De spelers van Heerenveen stormen op arbiter Allard Lindhout af en ook Robin Veldman wil een kaart zien voor het talent van AZ.

De VAR, in dit geval Pol van Boekel, kijkt er een tijdje naar. Uiteindelijk besluit hij Lindhout niet naar het scherm te roepen. Van Boekel liet Wout Weghorst onlangs tijdens Ajax - AZ als VAR ook wegkomen met een elleboogstoot. Online vinden veel voetbalfans dat Smit in dit geval rood had moeten krijgen, maar is er ook veel irritatie om het toneelspel van Brouwers. Als blijkt dat Smit geen kaart krijgt, lacht Veldman zeer cynisch richting de arbitrage.

Kenneth Perez met op de achtergrond een elftalfoto van Ajax

Perez noemt 7 Ajax-spelers die basisplaats-onwaardig zijn: 'Gaaei is helemáál grappig'

  • Gisteren, 21:30
  • Gisteren, 21:30
De spelers van NEC vieren de 2-4 zege op Feyenoord

Vink tipt NEC-uitblinker Nejasmic bij Ajax: 'Zouden ze in Amsterdam een moord voor doen'

  • Gisteren, 20:33
  • Gisteren, 20:33
Dick Schreuder Ajax

Harry Vermeegen adviseert: 'Ajax, pak die Dick Schreuder van NEC'

  • Gisteren, 19:55
  • Gisteren, 19:55
Vrij Dag
221 Reacties
553 Dagen lid
294 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Als Weghorst hem met 1 vinger aan de keel had gegrepen dan was Nederland te klein. dan zou hij worden veroordeeld, verketterd, dan zou zijn jeugd erbij zijn gehaald. Ik ben ook fan van Smit, maar dit kan en mag niet. En dan kijkt de Var hier naar en vind het niets? Dit zaakje stinkt

jerommeke1973
285 Reacties
1.153 Dagen lid
902 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Vrij Dag weghorst zal nooit rood krijgen.

FrankdeG
62 Reacties
7 Dagen lid
150 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Neem aan dat aanklager betaald voetbal dit heeft gezien en snel een onderzoek gaat instellen. Dit gedrag kan echt niet.

