Een vreemd moment bij sc Heerenveen - AZ zondagmiddag. In de 55e minuut botsen Kees Smit en Luuk Brouwers tegen elkaar op, waarna de AZ-speler over de middenvelder van Heerenveen valt. Smit grijpt vervolgens naar de keel van Brouwers.

Heerenveen stond bij dit moment op een 2-0 voorsprong na doelpunten van Dylan Vente en Joris van Overeem. De Alkmaarse opponent had het in het Abe Lenstra-stadion tot dat moment weinig in de melk te brokkelen. De frustratie bij AZ was duidelijk zichtbaar, onder andere door het moment met Smit.

Artikel gaat verder onder video

Smit valt na een botsing met Brouwers over zijn directe tegenstander heen en komt met zijn knie in de buik én de nek van de speler van Heerenveen. Vervolgens, uit een soort van instinctreactie, grijpt Smit naar de keel van Brouwers. De spelers van Heerenveen stormen op arbiter Allard Lindhout af en ook Robin Veldman wil een kaart zien voor het talent van AZ.

De VAR, in dit geval Pol van Boekel, kijkt er een tijdje naar. Uiteindelijk besluit hij Lindhout niet naar het scherm te roepen. Van Boekel liet Wout Weghorst onlangs tijdens Ajax - AZ als VAR ook wegkomen met een elleboogstoot. Online vinden veel voetbalfans dat Smit in dit geval rood had moeten krijgen, maar is er ook veel irritatie om het toneelspel van Brouwers. Als blijkt dat Smit geen kaart krijgt, lacht Veldman zeer cynisch richting de arbitrage.

Smit is gefrustreerd en komt goed weg met geel. Als je ziet wat hij bij Brouwers doet dient daar gewoon een rode kaart voor gegeven te worden. Van Boekel faalt weer als VAR #heeaz — Dirk-Martijn Tol (@Tolve1978) November 23, 2025

3 rode kaarten in 1 actie voor Kees Smit. Ben benieuwd hoeveel ervan hij er krijgt. #heeaz — Ontaal ⚫️ (@ontaal) November 23, 2025