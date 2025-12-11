De verwachtingen waren hooggespannen, maar Patati heeft het moeilijk bij AZ. De 22-jarige rechtsbuiten uit Brazilië speelde donderdagavond tegen FC Drita een buitengewoon ongelukkige wedstrijd. En dat was zeker niet zijn eerste.

Patati heeft een vaste basisplek bij AZ, zo ook donderdagavond. En omdat AZ vrij eenvoudig won in Kosovo, zal zijn zwakke optreden niet zoveel aandacht krijgen. Maar slecht was het wel, met name in de eerste helft. Zo liet hij zich na een kansrijke opmars kinderlijk eenvoudig van de bal zetten door Blerton Sheji. Een minuut later liep hij zich vast bij een poging linksback Raddy Ovouka te passeren. In de slotfase van de eerste helft volgden nog wat ongelukkige momenten aan de bal. Een grote, vrije schietkans na een mooi uitgespeelde aanval resulteerde in een schot dat hoog over ging.

Artikel gaat verder onder video

Vorige week ging het niet veel beter in de bekerwedstrijd tegen PEC Zwolle. Zijn balcontrole liet te wensen over en met een passnauwkeurigheid van 65 procent stelde hij teleur.

Patati kwam voor een geschat bedrag van minstens 7,3 miljoen euro over van Maccabi Tel Aviv. Hij is daarmee de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis: spelers als Mounir El Hamdaoui, Graziano Pellè en Mousa Dembélé kostten minder.

Het tekent misschien wel de status van AZ, dat er zo weinig te doen is om Patati. En hij veroverde wat krediet met enkele hoopgevende momenten in de beginfase van het seizoen. Een prima kopdoelpunt tegen PEC Zwolle (2-2 op 24 september), een openingsdoelpunt tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA (0-2 zege op 18 oktober) en twee verfijnde assists tegen FC Utrecht (4-1 zege op 26 oktober) gaven de Alkmaarse burger moed. Voor even.

Patati hoeft niet direct te worden afgeschreven. Hij is pas 22 jaar en verliet Brazilië pas in september 2024. In zijn debuutseizoen bij Maccabi Tel Aviv droeg hij met twaalf doelpunten en zeven assists bij aan het kampioenschap in Israël. Ook in de Europa League liet hij zich zien met een goal en drie assists. In een interview met De Telegraaf liet Patati in oktober nog weten dat hij ‘nooit heimwee heeft gehad’, ook niet in Israël. Verder zijn er genoeg voorbeelden van spelers uit Latijns-Amerika die pas later op gang kwamen in Nederland, zoals Igor Paixão.

Gewenningsproblemen zijn normaal en dan heeft Patati nog niet eens hartje winter meegemaakt in Nederland. “We hebben het samen goed naar de zin, behalve dat het hier zo koud is. En de winter moet nog beginnen. Daar kijken we tegenop, want we hebben in ons leven nog nooit sneeuw gezien”, zei hij.

Maar ondertussen wordt de grond onder de voeten van Patati wel steeds heter. In januari maakt Ayoub Oufkir namelijk de overstap van Sparta Rotterdam naar AZ. Technisch directeur Max Huiberts betaalt ongeveer vijf miljoen euro voor de rechtsbuiten. Natuurlijk, AZ verloor in korte tijd Ruben van Bommel (PSV), Jayden Addai (Como) en Ernest Poku (Bayer Leverkusen). En dus wilde men na Isak Jensen en Patati nóg een buitenspeler. Maar had de club ook zo’n fors bedrag betaald als Patati wel uit de verf was gekomen? Dat valt te betwijfelen.