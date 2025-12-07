AZ komt niet voorbij Go Ahead en wordt gepasseerd door Ajax; NEC staat steviger derde

AZ en Go Ahead Eagles hebben in Alkmaar met 2-2 gelijkgespeeld. De thuisploeg leek halverwege de eerste helft grip te krijgen op het duel, maar Go Ahead toonde veerkracht en sleepte in de slotfase alsnog een punt uit het vuur. Concurrent NEC boekte een spectaculaire 2-3 zege op FC Volendam en staat nu nog steviger op de derde plek.

Go Ahead Eagles begon sterk en kwam vroeg op een 0-1 voorsprong via Melle Meulensteen, die profiteerde van een fout in de opbouw bij AZ. De thuisploeg herstelde zich echter en kwam na ruim een halfuur langszij dankzij een geplaatste kopbal van Troy Parrott, op aangeven van Mees de Wit. Kort voor rust werd het zelfs 2-1 voor AZ door een ongelukkige eigen treffer van Mats Deijl, die zijn doelman Jari de Busser verkeerd inschatte.

Na rust had AZ het initiatief en kreeg het meerdere kansen om de wedstrijd te beslissen. Mateo Chávez, Weslley Patati en Troy Parrott kregen mogelijkheden, maar stuitten telkens op De Busser of misten scherpte in de afronding. Go Ahead bleef daardoor in de wedstrijd, al kwamen de bezoekers lange tijd niet verder dan een enkele uitbraak of afstandspoging.

In de slotfase kantelde het duel opnieuw. Go Ahead Eagles vond de energie om nog één keer aan te zetten en werd daarvoor beloond: Melle Meulensteen schoot tien minuten voor tijd van afstand knap raak en maakte zijn tweede doelpunt van de middag, goed voor de 2-2. AZ probeerde daarna nog te drukken en was heel dicht bij een doelpunt via Sven Mijnans. In de 89ste minuut kreeg hij vlak voor het doel zijn voet niet goed tegen de bal, na een van richting veranderd schot van Parrott.

NEC profiteert van puntenverlies AZ

NEC vestigde zich ondertussen steviger op de derde plek. De Nijmegenaren kwamen in Volendam na 43 minuten op achterstand toen Brandley Kuwas een toegekende strafschop koelbloedig binnen schoot. Nog geen minuut na de rust herstelde Darko Nejasmic de balans met een schitterend afstandsschot: 1-1.

De bezoekers namen vervolgens het initiatief volledig over en kwamen na 74 minuten verdiend op 1-2 via een tegendraads schot van Basar Önal. Ondanks meerdere kansen om de wedstrijd te beslissen, slaagde NEC daar niet in, waardoor FC Volendam in leven bleef. In de slotfase ging het alsnog mis: Önal veroorzaakte onnodig een vrije trap op eigen helft, waaruit Amafor de 2-2 binnenkopte. In de zesde minuut van de blessuretijd, die uiteindelijk ruim tien minuten duurde vanwege oponthoud en opstootjes, bepaalde Shiogai de eindstand op 2-3.

NEC staat nu met 27 punten op de derde plek. De ploeg van Dick Schreuder stond vorige week op basis van het doelsaldo al derde, maar heeft nu een puntenvoorsprong. Ajax, dat zaterdag won van Fortuna Sittard, passeert AZ op de ranglijst en staat vierde. De Amsterdammers konden zelfs de derde plek al ruiken, maar daar stak NEC toch nog een stokje voor. AZ heeft 25 punten en staat vijfde.