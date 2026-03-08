Live voetbal 4

Dick Schreuder over ontslag Fred Grim bij Ajax: 'Ik voel daar niets bij'

Dick Schreuder van NEC met Ajax-logo
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
8 maart 2026, 20:34

Dick Schreuder is live op televisie geconfronteerd met het ontslag van Fred Grim als trainer van Ajax. De oefenmeester van de Amsterdammers werd zondagavond ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten.

Voorafgaand aan de thuiswedstrijd van NEC tegen FC Volendam werd Schreuder door ESPN geconfronteerd met het grote nieuws uit Amsterdam. Dat gebeurde omdat de succesvolle NEC-coach door media en analisten al langere tijd in verband wordt gebracht met een eventuele overstap naar Ajax na afloop van dit seizoen.

"Ik heb dat nog niet gezien. Ik heb nog niet naar het nieuws gekeken", geeft Schreuder aan bij ESPN als hij op de hoogte wordt gebracht van het vertrek van Grim bij Ajax. "Ik voel daar niets bij, want ik ben hier druk bezig met NEC. Dus ik heb daar niets mee."

Grim werd zondagavond aan de kant gezet door technisch directeur Jordi Cruijff vanwege de teleurstellende prestaties. Onder leiding van Grim is Ajax steeds wisselvalliger gaan voetballen, waardoor de club dreigt naast de tweede plaats te grijpen. Met het ontslag hoopt de clubleiding een schokeffect te creëren.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Nu dat Garcia genoemd wordt/is, denk ik dan ook niet dat Schreuder gaat komen!!

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

