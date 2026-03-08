Dick Schreuder is live op televisie geconfronteerd met het ontslag van Fred Grim als trainer van Ajax. De oefenmeester van de Amsterdammers werd zondagavond ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten.

Voorafgaand aan de thuiswedstrijd van NEC tegen FC Volendam werd Schreuder door ESPN geconfronteerd met het grote nieuws uit Amsterdam. Dat gebeurde omdat de succesvolle NEC-coach door media en analisten al langere tijd in verband wordt gebracht met een eventuele overstap naar Ajax na afloop van dit seizoen.

Artikel gaat verder onder video

"Ik heb dat nog niet gezien. Ik heb nog niet naar het nieuws gekeken", geeft Schreuder aan bij ESPN als hij op de hoogte wordt gebracht van het vertrek van Grim bij Ajax. "Ik voel daar niets bij, want ik ben hier druk bezig met NEC. Dus ik heb daar niets mee."

Grim werd zondagavond aan de kant gezet door technisch directeur Jordi Cruijff vanwege de teleurstellende prestaties. Onder leiding van Grim is Ajax steeds wisselvalliger gaan voetballen, waardoor de club dreigt naast de tweede plaats te grijpen. Met het ontslag hoopt de clubleiding een schokeffect te creëren.