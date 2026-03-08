Live voetbal 12

Twente dendert door en passeert Ajax met afgetekende zege in Deventer

Hlynsson en Orjasaeter vieren de 0-3 bij Go Ahead Eagles - FC Twente
Foto: © Imago
8 maart 2026, 16:23

FC Twente neemt de derde plaats in de Eredivisie in ieder geval voor enkele uren over van Ajax. De ploeg van trainer John van den Brom was zondagmiddag in Deventer met 1-4 te sterk voor Go Ahead Eagles en gaat de Amsterdammers daarmee op doelsaldo voorbij op de ranglijst.

Vorige week maakte Twente indruk tegen Feyenoord, dat in Enschede op een kansloze 2-0 nederlaag werd getrakteerd. Een week later begonnen de Tukkers minder voortvarend aan het bezoek aan Go Ahead, maar na een halfuur spelen stond er toch een comfortabele 0-2 voorsprong op het bord. Jari De Busser eiste bij de 0-1 een negatieve hoofdrol voor zich op. De Belgische keeper, al zo vaak de held van Deventer, werkte (mogelijk gehinderd door de zon) na twintig minuten een hoekschop van Ramiz Zerrouki schlemielig over zijn eigen doellijn. Niet veel later had Twente ook de tweede goal erin liggen, maar deze keer trof De Busser geen enkele blaam. Een prima voorzet van de opgekomen Bart van Rooij werd door spits Sam Lammers via de onderkant van de lat binnengekopt. Daarmee was de 0-2 ruststand direct bereikt.

De tweede helft was amper vijf minuten onderweg toen FC Twente de voorsprong nog verder uitbreidde. Een lage voorzet van Sondre Ørjasæter werd door Julius Dirksen van richting veranderd en belandde met een boog bij Kristian Hlynsson, die zo met het hoofd zijn zevende competitietreffer van het seizoen kon maken: 0-3. Lammers liet even later een grote mogelijkheid op een vierde treffer onbenut, waarna Go Ahead aan de andere kant wél toesloeg en via Jakob Breum de 1-3 op het bord zette. De tegentreffer bracht Twente even aan het wankelen. Breum was kort na zijn goal dicht bij een tweede treffer, maar Twente-doelman Lars Unnerstall strekte zich tot het uiterste en werkte het schot van de Deen met zijn vingertoppen tegen de paal.

Echt doordrukken deed Go Ahead daarna echter niet, al moest Unnerstall twintig minuten voor tijd nog wel reddend optreden op een schot van Jaden Slory. In een poging iets te forceren bracht Melvin Boel met spits Stefán Sigurdarson voor verdediger Dirksen een extra aanvaller binnen de lijnen. Niet veel later deelde Twente echter de genadeklap uit. Na een snelle uitbraak werd Lammers in de zestien naar de grond gewerkt door Dean James: penalty. Lammers zette zich er zelf achter en hoewel De Busser in de goede hoek lag, wist de keeper er geen hand tegenaan te krijgen: 1-4. Go Ahead probeerde daarna nog wel om zich opnieuw terug in de wedstrijd te knokken, maar invaller Robin Pröpper voorkwam met een prima ingreep vlak voor de doellijn dat Sigurardson uit een hoekschop raak kon koppen. Twente trok de voorsprong daarna zonder problemen over de streep.

Door de zege in Deventer wipt Twente op de ranglijst over Ajax (dat zaterdagavond met 3-1 verloor van FC Groningen) heen naar de derde plaats in de Eredivisie. Beide clubs hebben na 26 wedstrijden 44 punten, maar het doelsaldo is nipt in het voordeel van de Tukkers (+18 om +14). NEC kan Twente later op de zondag echter nog voorbijsteken. Daarvoor volstaat een punt in het thuisduel met FC Volendam (aftrap 20.00 uur). Go Ahead blijft door de nederlaag voorlopig steken in het rechterrijtje. De ploeg van Boel staat nu twaalfde en lijkt zich geen illusie te hoeven maken over eventuele deelname aan de play-offs om Europees voetbal.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.782 Reacties
1.259 Dagen lid
19.518 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nou.. ik zie Twente nog wel tweede worden.😅

Jopie14
138 Reacties
33 Dagen lid
117 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

🤭🤭

12deman
876 Reacties
252 Dagen lid
741 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Lekker voorbeeld van opleiden kleine begroting en kans op derde plaats. Presteert goed en dat betekent s ook wat je mag verwachten met het beleid

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Go Ahead - Twente

Go Ahead Eagles
1 - 4
FC Twente
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

John van den Brom

John van den Brom
FC Twente
Team: Twente
Functie: Coach
Leeftijd: 59 jaar (4 okt. 1966)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
26
44
68
2
Feyenoord
25
20
48
3
Twente
26
18
44
4
Ajax
26
14
44
5
NEC
25
18
43

Complete Stand

