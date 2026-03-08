Go Ahead Eagles-doelman is zondagmiddag pijnlijk in de fout gegaan in het thuisduel met FC Twente. Na een kleine twintig minuten spelen werkte de Belgische keeper, die last leek te hebben van de felle zon, een hoekschop van over zijn eigen doellijn.

Go Ahead had in de openingsfase van het duel met FC Twente zeker niet het mindere van het spel, maar moest na een kleine twintig minuten toch de 0-1 incasseren. Een indraaiende hoekschop van Zerrouki leek een makkelijke prooi voor De Busser, maar de Belg tastte opzichtig mis en werkte de bal pardoes over zijn eigen doellijn.

"Twente leidt door een fout van de keeper!", klonk het commentaar bij ESPN. "De keeper die zó vaak heeft uitgeblonken, ook tegen Excelsior weer, maar hier is hij verantwoordelijk voor de 0-1." Opvallend was dat De Busser vlak voor Zerrouki de bal voor het doel slingerde, zijn arm even horizontaal boven zijn gezicht hield, omdat hij recht in de zon keek.

Amper vijf minuten na de openingstreffer lag ook de tweede goal van Twente achter De Busser. De Belgische keeper trof deze keer echter geen enkele blaam: spits Sam Lammers kopte een afgemeten voorzet van Bart van Rooij onberispelijk, via de onderkant van de lat, tegen de touwen: 0-2.