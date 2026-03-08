Live voetbal 12

Was het de zon? De Busser gruwelijk in de fout tegen FC Twente

Jari De Busser maakt een eigen doelpunt bij Go Ahead Eagles - FC Twente
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
8 maart 2026, 15:08   Bijgewerkt: 15:18

Go Ahead Eagles-doelman Jari De Busser is zondagmiddag pijnlijk in de fout gegaan in het thuisduel met FC Twente. Na een kleine twintig minuten spelen werkte de Belgische keeper, die last leek te hebben van de felle zon, een hoekschop van Ramiz Zerrouki over zijn eigen doellijn.

Go Ahead had in de openingsfase van het duel met FC Twente zeker niet het mindere van het spel, maar moest na een kleine twintig minuten toch de 0-1 incasseren. Een indraaiende hoekschop van Zerrouki leek een makkelijke prooi voor De Busser, maar de Belg tastte opzichtig mis en werkte de bal pardoes over zijn eigen doellijn.

Artikel gaat verder onder video

"Twente leidt door een fout van de keeper!", klonk het commentaar bij ESPN. "De keeper die zó vaak heeft uitgeblonken, ook tegen Excelsior weer, maar hier is hij verantwoordelijk voor de 0-1." Opvallend was dat De Busser vlak voor Zerrouki de bal voor het doel slingerde, zijn arm even horizontaal boven zijn gezicht hield, omdat hij recht in de zon keek.

Amper vijf minuten na de openingstreffer lag ook de tweede goal van Twente achter De Busser. De Belgische keeper trof deze keer echter geen enkele blaam: spits Sam Lammers kopte een afgemeten voorzet van Bart van Rooij onberispelijk, via de onderkant van de lat, tegen de touwen: 0-2.

➡️ Meer Go Ahead Eagles nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Fred Grim van Ajax

Fred Grim zag ineenstorting Ajax na rust totaal niet aankomen

  • Gisteren, 19:39
  • Gisteren, 19:39
  • 6
Ajax-spits Wout Weghorst

Ajax komt trauma niet te boven: FC Groningen wint weer na zes nederlagen op rij

  • Gisteren, 18:27
  • Gisteren, 18:27
  • 6
Ajax-fans in uitvak bij FC Groningen

Zeldzaam: Ajax krijgt uitvak niet uitverkocht tegen Groningen

  • Gisteren, 11:40
  • Gisteren, 11:40
  • 7
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Go Ahead - Twente

Go Ahead Eagles
1 - 4
FC Twente
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Jari De Busser

Jari De Busser
Go Ahead Eagles
Team: Go Ahead
Leeftijd: 26 jaar (21 okt. 1999)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Go Ahead
25
0
2024/2025
Lommel
0
0
2024/2025
Go Ahead
16
0
2023/2024
Lommel
30
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
10
Groningen
26
0
34
11
Fortuna
26
-9
32
12
Go Ahead
26
-4
29
13
PEC
26
-16
29
14
Volendam
25
-12
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws