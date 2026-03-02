Live voetbal

Vink: 'Jaden Slory kreeg doodsbedreigingen na AZ - Feyenoord'

Jaden Slory, Jordan Lotomba en Quinten Timber
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
2 maart 2026, 07:25

Marciano Vink maakt zich zorgen om de reacties waar (jonge) voetballers in hun carrière mee worden geconfronteerd. Bij het programma Dit was het Weekend stelt hij dat Jaden Slory eerder dit seizoen doodsbedreigingen ontving naar aanleiding van een fout bij AZ - Feyenoord.

De wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie stonden het afgelopen weekend in het teken van mentale gezondheid. De campagne Samen Voor Kwetsbaarheid was zichtbaar in de stadions. Voetballers krijgen door de opkomst van sociale media veel meer over zich heen dan in het verleden. “Eén voorbeeld is Slory, die bij AZ-uit met Feyenoord die penalty veroorzaakte”, zegt Vink, doelend op het duel van 21 september (3-3).

Artikel gaat verder onder video

“Hij steekt zijn voet uit. Het gaat om één fout”, roept de analist in herinnering. “We praten over een jonge jongen van twintig jaar, die zijn weg nog moet vinden in het profvoetbal en zich moet ontwikkelen tot profvoetballer. En als je dan ziet wat die jongen vervolgens over zich heen krijgt: doodsbedreigingen en alles wat daarbij komt kijken.”

Tafelgenoot Kenneth Perez hoopt dat spelers zich niet laten beïnvloeden door zulke berichten. “Misschien is het makkelijk praten, misschien boeit het je minder als je wat ouder bent, maar wij krijgen ook van alles binnen. Wat kan het mij schelen? Ik hoop voor die jongens dat ze onderscheid kunnen maken tussen serieuze bedreigingen en dom supportersgelul.” Maar, zo weet Vink: “Het is allemaal anoniem. Je weet niet wat dom supportersgelul is en wat niet.” Slory speelt inmiddels op huurbasis voor Go Ahead Eagles.

➡️ Meer over Feyenoord

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
TWEFEY

Teruglezen Eredivisie | Hoe Feyenoord niets te vertellen had tegen FC Twente

  • Gisteren, 14:16
  • Gisteren, 14:16
  • 7
Klaassen

Ajax lijdt kostbaar puntverlies na dramatische vertoning in Zwolle

  • Gisteren, 14:09
  • Gisteren, 14:09
  • 7
PEC - Ajax

Teruglezen | Zo hielden PEC Zwolle en Ajax elkaar in evenwicht

  • Gisteren, 14:04
  • Gisteren, 14:04
  • 11
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

AZ - Feyenoord

AZ
3 - 3
Feyenoord
Gespeeld op 21 sep. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Jaden Slory

Jaden Slory
Go Ahead Eagles
Team: Go Ahead
Leeftijd: 20 jaar (9 mei 2005)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
6
0
2024/2025
Dordrecht
33
10
2024/2025
Feyenoord
0
0
2023/2024
Feyenoord
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
25
20
48
3
Ajax
25
16
44
4
NEC
25
18
43
5
Twente
25
15
41

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws