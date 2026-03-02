Marciano Vink maakt zich zorgen om de reacties waar (jonge) voetballers in hun carrière mee worden geconfronteerd. Bij het programma Dit was het Weekend stelt hij dat eerder dit seizoen doodsbedreigingen ontving naar aanleiding van een fout bij AZ - Feyenoord.

De wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie stonden het afgelopen weekend in het teken van mentale gezondheid. De campagne Samen Voor Kwetsbaarheid was zichtbaar in de stadions. Voetballers krijgen door de opkomst van sociale media veel meer over zich heen dan in het verleden. “Eén voorbeeld is Slory, die bij AZ-uit met Feyenoord die penalty veroorzaakte”, zegt Vink, doelend op het duel van 21 september (3-3).

“Hij steekt zijn voet uit. Het gaat om één fout”, roept de analist in herinnering. “We praten over een jonge jongen van twintig jaar, die zijn weg nog moet vinden in het profvoetbal en zich moet ontwikkelen tot profvoetballer. En als je dan ziet wat die jongen vervolgens over zich heen krijgt: doodsbedreigingen en alles wat daarbij komt kijken.”

Tafelgenoot Kenneth Perez hoopt dat spelers zich niet laten beïnvloeden door zulke berichten. “Misschien is het makkelijk praten, misschien boeit het je minder als je wat ouder bent, maar wij krijgen ook van alles binnen. Wat kan het mij schelen? Ik hoop voor die jongens dat ze onderscheid kunnen maken tussen serieuze bedreigingen en dom supportersgelul.” Maar, zo weet Vink: “Het is allemaal anoniem. Je weet niet wat dom supportersgelul is en wat niet.” Slory speelt inmiddels op huurbasis voor Go Ahead Eagles.