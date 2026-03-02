De wedstrijd tussen Elche en Espanyol (2-2) in La Liga is overschaduwd door een vermeende racistische uitlating van Rafa Mir. Het duel werd in de slotfase tijdelijk stilgelegd nadat Espanyol-verdediger Omar El Hilali de aanvaller beschuldigde van racisme.

Wedstrijd drie minuten stil na melding El Hilali

Scheidsrechter Iosu Galech Apezteguia greep in de tachtigste minuut in nadat El Hilali hem aansprak. In zijn officiële rapport schreef de arbiter: “El Hilali informeerde mij dat hij door Mir als volgt werd aangesproken: ‘Jij bent hier gekomen op een rubberen bootje’, wat door geen enkel lid van het arbitrale team kon worden gehoord.”.

De leidsman besloot daarop het protocol te activeren. “Daarop heb ik het anti-racismeprotocol in werking gesteld, waardoor de wedstrijd drie minuten is stilgelegd,”.

El Hilali, geboren in Spanje en international van Marokko, was zichtbaar aangeslagen na het voorval en werd op het veld getroost door ploeggenoten. Het incident drukte een zware stempel op het duel.

Racisme blijft terugkerend thema in Spanje

Het incident staat niet op zichzelf. Het Spaanse voetbal kampt al jaren met racismeproblematiek, zowel op de tribunes als binnen de lijnen. Real Madrid-aanvaller Vinícius Júnior werd de voorbije seizoenen herhaaldelijk doelwit van racistische uitlatingen. In mei 2025 kregen vijf supporters van Real Valladolid nog celstraffen opgelegd wegens racistische beledigingen aan zijn adres in 2022.

Ook vier leden van een ultra-groep van Atlético Madrid werden veroordeeld nadat zij in januari 2023 een pop van Vinícius ophingen. Die gevangenisstraffen werden later omgezet in geldboetes. Vorige maand beschuldigde Vinícius bovendien Benfica-middenvelder Gianluca Prestianni van racistische uitlatingen tijdens een Champions League-duel, een zaak die nog altijd door de UEFA wordt onderzocht.