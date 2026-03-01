Ajax liet zondag in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle een ontluisterende indruk achter. De ploeg van Fred Grim kon een grote slag slaan in de strijd om plek twee, maar kwam niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Bij ESPN sparen Marciano Vink en Kenneth Perez de Amsterdammers niet.

“Je weet dat NEC verloren heeft, dat je afstand kunt nemen en je weet wat de kwaliteiten van PEC zijn", zegt Vink bij Dit was het Weekend. "Je hebt daar de hele week op getraind. Dan speel je een wedstrijd waarbij niemand ook maar enigszins bij zijn normale vorm in de buurt kwam." Met name de statistiek dat Ajax liefst 157 keer balverlies leed, maakt indruk. "In een gemiddelde Eredivisie-wedstrijd aan de onderkant hebben ze tussen de 100 en 120 keer balverlies.”

Wat Ajax aan de bal liet zien, vond Vink ronduit ondermaats. “Iedereen wilde de bal vandaag in de voeten hebben. Er was geen enkele diepte. Het ging eigenlijk van kwaad tot erger. Speel gewoon een bal in. Dat mag je toch verwachten van een Ajax-speler? Het is gewoon met je binnenkant.”

Ook Kenneth Perez richtte zijn pijlen op het veldspel, met speciale aandacht voor doelman Maarten Paes. “Je hebt de grootste onruststoker in mensenheugenis gekregen in het doel”, oordeelt hij streng. “Paes speelt echt de gekste ballen in.”

Vink haakt daarop in: “Hij speelt een Ajax-keeper. Hij heeft dit nooit hoeven doen en was een keeper die op de lijn stond.”

Trainerspositie bij Ajax onder de loep

De teleurstellende prestatie in Zwolle wakkert automatisch de discussie aan over de positie van interim-trainer Fred Grim. Toch gelooft Perez niet dat een trainerswissel de oplossing is.

“Je oppert wat er iets moet gebeuren, maar wat?”, richt Perez zich tot de presentator van dienst. “Je zit nu negen wedstrijden voor het einde. Het is heel moeilijk voor een technisch directeur (Jordi Cruijff, red.). Hij zit er nog maar kort. Hij heeft bij Jong ingegrepen, maar who cares? Willem Weijs vindt het vervelend en dat is het ook voor hem, maar dat is daar. Dit gaat ergens om.”

Volgens de Deen is de speelruimte beperkt. “Het gaat erom wat je durft te doen. Qua spelers kan hij niks doen, dus het enige wat hij kan doen, is de staf veranderen. Ze zijn bij AZ ook van trainer veranderd en dat heeft helemaal niets opgeleverd. Het is eerder slechter dan beter qua spel. Bij Heracles pakt het al helemaal desastreus uit.”

Perez wijst bovendien op het algemene effect van een tussentijdse wissel. “Over het algemeen heeft het geen goede werking. Bij Ajax (ten opzichte van de periode onder John Heitinga, red.) eigenlijk ook niet qua punten. De perceptie is vaak anders, want je hebt het gevoel dat het bij Ajax iets logischer en stabieler lijkt.”

Vink staat open voor trainerswissel

Vink staat iets meer open voor ingrijpen. “Je zou bij het echte Ajax, waar het echt ergens om gaat, verwachten dat daar een beslissing wordt genomen. Bij veel clubs in de situatie waarin Ajax en Feyenoord verkeren, is het negen van de tien keer zo dat er iets gebeurt als het nodig is. Wil je tweede worden en daarnaartoe cruisen, dan moet er wel een goed gesprek komen.”

Hij legt de huidige periode naast die onder John Heitinga. “Grim is interim en heeft ten opzichte van Heitinga gezorgd voor iets meer stabiliteit door één poppetje, wat al uitgevonden was door Farioli. Regeer ging die opdracht vervullen. Alleen je hoopt dat het voetbal beter wordt.”

De kern van het probleem? Volgens Vink stokt de ontwikkeling. “Ajax heeft steeds een goede helft gespeeld en dan hoop je dat je op een gegeven moment sterker wordt en het niet meer 55, maar 70 minuten worden. Maar het worden eerder vijf tot tien minuten dat ze goed spelen. Dat vind ik kwalijk. Of dat aan de trainer ligt? De spelers zijn niet veranderd, dus dan moet het wel liggen in de overdracht van wat je wilt naar de spelers. Daar gaat ergens iets fout.”