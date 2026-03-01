Heracles wil Vincent Heilmann (29) weghalen bij PSV als nieuwe trainer

Heracles Almelo wil het seizoen afmaken met Vincent Heilmann als trainer, zo meldt RTV Oost. De pas 29-jarige trainer moet overkomen van PSV, waar hij de Onder 19 traint. Het zou betekenen dat Ernest Faber zijn dubbelfunctie neerlegt in Almelo.

Heilmann heeft geen ervaring als trainer op het hoogste niveau, maar Heracles ziet in hem de juiste man om het seizoen af te maken als trainer van het eerste elftal. De licentiecommissie van de KNVB moet echter nog beoordelen of hij dispensatie krijgt, aangezien hij niet beschikt over de juiste trainerspapieren.

Heilmann werkte van 2016 tot 2021 in de jeugdopleiding van PSV. Daarna werd hij assistent-trainer van VfL Wolfsburg (onder Mark van Bommel) en KAS Eupen, om in 2023 terug te keren op De Herdgang. Hij leidt de Onder 19, loopt regelmatig mee bij Jong PSV en woont soms ook trainingen van het eerste elftal bij. Faber, de huidige trainer én technisch manager van Heracles, kent hem uit zijn tijd uit Eindhoven.

Heracles staat met zeventien punten onderaan in de Eredivisie. Als Heilmann wordt aangesteld, krijgt hij de taak mee om de club te behoeden voor degradatie. Na de 1-3 nederlaag tegen PSV van zaterdagavond werd Faber kort gevraagd naar de mogelijke aanstelling van Heilmann en noemde hij hem een talentvolle trainer.

'PSV werkt mee'

De interesse van Heracles wordt bevestigd door het Eindhovens Dagblad. De regionale krant meldt dat PSV bereid is om Heilmann te laten vertrekken, 'zonder daar moeilijk over te doen'. "De leiding van PSV begrijpt dat de situatie voor hem uitzonderlijk is en dat hier een belangrijke kans voor hem ligt", klinkt het.

Als de licentiecommissie van de KNVB geen toestemming geeft, dan zou Faber tijdelijk als assistent toetreden tot de staf van Heracles. "Zodra zijn situatie voldoet aan de geldende regelgeving, vermoedelijk al in april, kan hij gewoon als hoofdcoach aan het werk."