Timber bezorgt Arsenal zeer belangrijke zege op Chelsea

Arsenal-verdediger Jurrien Timber
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
1 maart 2026, 19:29

Arsenal heeft in een zinderende Londense derby afgerekend met Chelsea. In het Emirates Stadium groeide Jurriën Timber uit tot matchwinner: 2-1. Met de zege onderstreept Arsenal de titelambities in de Premier League: De koploper heeft vijf punten voorsprong op Manchester City, dat nog een duel tegoed heeft. Bij puntenverlies tegen Chelsea zou Arsenal de koppositie op het spel hebben gezet.

De derby begon nerveus, met Chelsea dat brutaal het initiatief nam. Cole Palmer zwierf over beide flanken en zorgde voor onrust in de Arsenal-defensie, terwijl Robert Sánchez met risicovol uitverdedigen meermaals het vuur aan de schenen kreeg.

Halverwege de eerste helft brak Arsenal de ban. Een hoekschop van Declan Rice werd verlengd door Gabriel, waarna William Saliba de bal richting doel werkte. Via debutant Mamadou Sarr verdween de bal in het net: 1-0. Het Emirates ontplofte.

Toch ging Arsenal niet met een voorsprong rusten. In blessuretijd kopte Piero Hincapié een scherpe corner van Reece James ongelukkig achter zijn eigen doelman David Raya. De 1-1 voelde als een tik, zeker omdat er daarvoor nog een discutabel hands-moment van Rice in het strafschopgebied was weggewuifd.

Hoofdrollen voor Timber en Neto

Na rust nam Chelsea het heft in handen. Fernández en Pedro waren dreigend, Raya moest meerdere keren reddend optreden en Arsenal oogde wankel bij standaardsituaties.

Maar voetbal draait om momenten. In de 66e minuut slingerde Rice een vrije trap richting de zesmeter. Sánchez tastte mis, Timber stond op de juiste plek en werkte de bal binnen: 2-1.

Bij Chelsea ontstond kortsluiting. Twee minuten later haalde Pedro Neto Martinelli cynisch onderuit tijdens een veelbelovende counter. De buitenspeler, die net geel had gekregen wegens protesteren, mocht met een tweede kaart vertrekken. Chelsea stond plots met tien man.

Toch kwam de voorsprong van Arsenal nog in gevaar. In de zes minuten extra tijd ontpopte Raya zich opnieuw tot held, door een gevaarlijke voorzet van Alejandro Garnacho ternauwernood uit de hoek te tikken. Daarna werd de gelijkmaker van Chelsea afgekeurd wegens buitenspel.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  zo 22 februari, 18:24
  di 24 februari, 05:55
  ma 23 februari, 19:12
Arsenal - Chelsea

Arsenal
2 - 1
Chelsea
Vandaag gespeeld om 17:30
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
29
36
64
2
Man City
28
32
59
3
Man Utd
28
12
51
4
Aston Villa
28
8
51
5
Liverpool
28
10
48

Complete Stand

