Arne Slot zal zich ondanks zege Liverpool zorgen maken over Virgil van Dijk

Liverpool heeft zaterdagmiddag op eigen veld een belangrijke overwinning in de Premier League geboekt (5-2). Ondanks de zege zal het optreden van zijn ploeg hoofdtrainer Arne Slot enige kopzorgen hebben bezorgd.

West Ham was de laatste weken behoorlijk op dreef, met drie overwinningen, één remise en één nederlaag in de laatste vijf competitieduels. Desalniettemin wist Liverpool the Hammers met ruime cijfers over de knie te leggen. Daardoor komt het team van Slot in punten gelijk met nummer vier Manchester United, al speelde die ploeg wel een wedstrijd minder.

De basis voor de zege werd door Liverpool gelegd in de eerste helft. Het bal werd na vijf minuten voetballen geopend door Hugo Ekitiké. De Franse spits werd na een hoekschop in het strafschopgebied van West Ham vrijgespeeld door Ryan Gravenberch, waarna zijn schot doelman Mads Hermansen te machtig was: 1-0.

Vervolgens wist Van Dijk de voorsprong voor Liverpool halverwege de eerste helft te verdubbelen. De Nederlandse centrumverdediger kopte raak uit een hoekschop van Dominik Szoboszlai: 2-0. Vervolgens wisten the Reds nog voor rust een derde treffer op het scorebord te brengen, via Alexis Mac Allister.

Liverpool leidde zo halverwege comfortabel met 3-0. Kort na rust verslapte de concentratie echter bij het team van Slot. Van Dijk zag hoe Tomás Soucek bij een lage voorzet van El Hadji Malick wegliep uit de rug van Gravenberch, waarna de verdediger niet ingreep en Soucek kon scoren: 3-1.

Liverpool stelde vervolgens weer orde op zaken via een fraai doelpunt van Gakpo, maar Taty Castellanos wist het verschil een kwartier voor tijd toch weer terug te brengen tot twee. Van Dijk zag er opnieuw niet goed uit. Hij ging ditmaal knullig onder een hoekschop door, waarna Castellanos bij de tweede paal kon scoren: 4-2.

West Ham dook regelmatig gevaarlijk op voor het doel van Liverpool, maar wist de spanning in de wedstrijd niet meer terug te brengen. Sterker nog: door een eigen doelpunt in de slotfase van Axel Disasi kwam er uiteindelijk een riante zege op het scorebord te staan.

Het optreden van Liverpool in defensief opzicht zal Slot echter zorgen baren. Zo noteerde West Ham in negentig minuten een hogere expected goal-score dan Liverpool: 1,83 versus 1,73. Het expected goal-cijfer is een statistiek die het aantal te verwachten doelpunten van een ploeg illustreert op grond van de gecreëerde kansen en regelmatig wordt aangehaald door analisten en trainers om de dreiging van een ploeg in aanvallend opzicht te duiden.

