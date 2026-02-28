is een van de kandidaten om als technisch directeur aan de slag te gaan bij Vitesse, zo meldt De Gelderlander. Het idee is dat de 37-jarige spits van FC Twente in een 'duo-constructie' met Jan Streuer zou gaan werken in Arnhem.

Van Wolfswinkel brak bij Vitesse door in het betaald voetbal en keerde in het seizoen 2016/17 al eens terug in stadion Gelredome. In dat seizoen veroverde Vitesse de KNVB Beker. Sinds de zomer van 2021 staat Van Wolfswinkel onder contract bij FC Twente, waar zijn contract komende zomer afloopt.

Artikel gaat verder onder video

Vitesse is op zoek naar een nieuwe technisch directeur sinds de Duitser Timo Braasch de functie eerder dit seizoen neer moest leggen, omdat hij tevens aandeelhouder is. Volgens De Gelderlander heeft Vitesse al meerdere opties verkend om Braasch op te volgen, maar Gerry Hamstra (die eerder als hoofd jeugdopleiding bij Vitesse werkte) koos voor een langer verblijf bij PEC Zwolle en clubicoon Edward Sturing zou de functie niet ambiëren.

Jan Streuer (74), de huidige technisch directeur van FC Twente die zijn opvolger Erik ten Hag momenteel inwerkt, geldt eveneens als kandidaat. Ook Streuer heeft een zeer uitgebreid Vitesse-verleden: hij werkte sinds 1990 als scout voor de club en fungeerde er tussen 1997 en 2007 als manager voetbalzaken. Streuer zou mogelijk in een 'duo-constructie' met Van Wolfswinkel aan de slag kunnen, zoals hij dat in Enschede eerder deed met Arnold Bruggink. De Gelderlander schrijft wel dat het plan met Van Wolfswinkel én Streuer 'vooralsnog niet concreet is'.

Buiten Streuer (en eventueel Van Wolfswinkel) heeft Vitesse bovendien nog twee - niet bij naam genoemde - kandidaten op het oog, zo weet de lokale krant. "Beiden hebben ervaring in zowel de eerste divisie als de eredivisie en zitten momenteel zonder club, waardoor ze direct beschikbaar zijn. Het tweetal heeft geen verleden bij Vitesse. Met hen zijn meerdere gesprekken gevoerd, zo ook donderdag", leest het.