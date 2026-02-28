Live voetbal 10

Van Wolfswinkel in beeld als nieuwe technisch directeur bij Vitesse

Ricky van Wolfswinkel viert een doelpunt bij FC Twente
Foto: © Imago
Frank Hoekman
28 februari 2026, 16:55

Ricky van Wolfswinkel is een van de kandidaten om als technisch directeur aan de slag te gaan bij Vitesse, zo meldt De Gelderlander. Het idee is dat de 37-jarige spits van FC Twente in een 'duo-constructie' met Jan Streuer zou gaan werken in Arnhem.

Van Wolfswinkel brak bij Vitesse door in het betaald voetbal en keerde in het seizoen 2016/17 al eens terug in stadion Gelredome. In dat seizoen veroverde Vitesse de KNVB Beker. Sinds de zomer van 2021 staat Van Wolfswinkel onder contract bij FC Twente, waar zijn contract komende zomer afloopt.

Vitesse is op zoek naar een nieuwe technisch directeur sinds de Duitser Timo Braasch de functie eerder dit seizoen neer moest leggen, omdat hij tevens aandeelhouder is. Volgens De Gelderlander heeft Vitesse al meerdere opties verkend om Braasch op te volgen, maar Gerry Hamstra (die eerder als hoofd jeugdopleiding bij Vitesse werkte) koos voor een langer verblijf bij PEC Zwolle en clubicoon Edward Sturing zou de functie niet ambiëren.

Jan Streuer (74), de huidige technisch directeur van FC Twente die zijn opvolger Erik ten Hag momenteel inwerkt, geldt eveneens als kandidaat. Ook Streuer heeft een zeer uitgebreid Vitesse-verleden: hij werkte sinds 1990 als scout voor de club en fungeerde er tussen 1997 en 2007 als manager voetbalzaken. Streuer zou mogelijk in een 'duo-constructie' met Van Wolfswinkel aan de slag kunnen, zoals hij dat in Enschede eerder deed met Arnold Bruggink. De Gelderlander schrijft wel dat het plan met Van Wolfswinkel én Streuer 'vooralsnog niet concreet is'.

Buiten Streuer (en eventueel Van Wolfswinkel) heeft Vitesse bovendien nog twee - niet bij naam genoemde - kandidaten op het oog, zo weet de lokale krant. "Beiden hebben ervaring in zowel de eerste divisie als de eredivisie en zitten momenteel zonder club, waardoor ze direct beschikbaar zijn. Het tweetal heeft geen verleden bij Vitesse. Met hen zijn meerdere gesprekken gevoerd, zo ook donderdag", leest het.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

redknap
192 Reacties
1.000 Dagen lid
1.105 Likes
redknap
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Er gaat niks boven FC Twente. Wij gunnen Ricky en Jan deze functie van harte, ondanks dat het KKD niveau is. Kunnen mooi gaan bouwen aan een "top" team.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Ricky van Wolfswinkel

Ricky van Wolfswinkel
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 37 jaar (27 jan. 1989)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Twente
21
8
2024/2025
Twente
28
7
2023/2024
Twente
32
16
2023
Twente
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
24
41
62
2
Feyenoord
24
22
48
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
AZ
24
4
39

Complete Stand

