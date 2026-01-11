hoopte komende zomer als speler terug te keren naar Vitesse om de club waar hij acht jaar speelde te helpen. De Arnhemmers spraken onlangs met de Georgiër over een nieuwe samenwerking, maar dit bleek volgens Voetbal International niet haalbaar.

Kashia stond tussen 2010 en 2018 onder contract bij Vitesse en groeide in die periode uit tot een clubicoon. In totaal speelde de mandekker 293 wedstrijden voor de Arnhemmers, waarin hij 24 goals maakte en achttien keer aangever was. Nadat Vitesse begin dit seizoen de proflicentie terug kreeg, sprak de 38-jarige verdediger uit graag iets te willen doen voor de club.

Artikel gaat verder onder video

De Georgiër staat momenteel onder contract bij Slovan Bratislava, maar is komende zomer transfervrij. Hij hoopte op dat moment als speler naar Vitesse te kunnen komen. Zijn nationaliteit vormt echter een obstakel voor een terugkeer naar het GelreDome. De Arnhemmers moeten bij het vastleggen van Kashia als niet-EU-speler namelijk verplicht voldoen aan een salariscriterium, wat in de huidige situatie van Vitesse onhaalbaar is. Dat Kashia bereid is om ‘voor niets’ terug te keren, verandert niets aan de kwestie.

De verwachting is nu dat Kashia na dit seizoen een punt zet achter zijn actieve loopbaan. In de komende periode zal de routinier opnieuw in gesprek gaan met Vitesse, ditmaal over een functie buiten het veld. Tijdens zijn carrière heeft Kashia verschillende trainerspapieren gehaald en een managementcursus afgerond.