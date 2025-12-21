Zelden gezien: zes gele kaarten in vijf seconden (!) bij FC Den Bosch - Vitesse

Scheidsrechter Jannick van der Laan is zondagmiddag flink losgegaan in het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen FC Den Bosch en Vitesse (2-0). Van der Laan deelde laat in de wedstrijd in een tijdsbestek van nog geen vijf seconden liefst zes gele kaarten uit.

FC Den Bosch wist de wedstrijd tegen Vitesse al in de eerste helft te beslissen. Kévin Monzialo scoorde in de 17de en 22ste minuut en bezorgde de thuisploeg daarmee voor rust al een comfortabele marge.

Vitesse wist daar niet meer van terug te komen, waardoor de Arnhemmers met een nederlaag en een negentiende plaats de winterstop in gaan. FC Den Bosch staat zesde op het tweede niveau in Nederland.

In de slotfase van de wedstrijd liepen de gemoederen nog even hoog op en moest Van der Laan op zijn strepen staan. FC Den Bosch-aanvaller Bohao Wang beging op de rand van het strafschopgebied een overtreding op Yuval Ranon, waarna Van der Laan floot voor een vrije trap. Wang schoot de bal na het fluitsignaal echter nog in het doel van Vitesse, waarna Vitesse-verdediger Marcus Steffen doorging op de Chinese aanvaller van FC Den Bosch.

Vervolgens ontstond er een massaal opstootje, waarbij diverse spelers van beide teams betrokken waren. Van der Laan smoorde het opstootje in de kiem door achter elkaar zes gele kaarten uit te delen aan Nick de Groot (FC Den Bosch), Alexander Büttner (Vitesse), Sebastian Karlsson Grach (FC Den Bosch), Ricardo-Felipe Schwarz (Vitesse), Steffen (Vitesse) en Conor van den Berg (Vitesse). In totaal deelde de scheidsrechter tien gele kaarten uit in de wedstrijd.