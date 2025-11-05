Vitesse heeft de samenwerking met Timo Braasch per direct beëindigd. Dat laten de Arnhemmers weten via de officiële kanalen. Daarmee luister de club uit de Keuken Kampioen Divisie naar de kritiek van de KNVB.

De Gelderlander meldde vorige week dat de KNVB onlangs aan de bel trok bij de KNVB doordat Braasch liet weten een toekomst voor zich te zien als technisch directeur van de Arnhemmers. De KNVB gaf te kennen dat het voor Vitesse verstandiger was om afscheid te nemen van Braasch. De voetbalbond zag de Duitser namelijk als onderdeel van het oude Vitesse, dat zich in de ogen van de bond schuldig maakte aan structurele misleiding.

Vitesse voelde zich daarop genoodzaakt om alsnog in te grijpen. "Na zijn terugtreden als algemeen directeur in juli 2025 heeft Timo Braasch zich met grote toewijding gericht op de sportieve organisatie van de club. In een periode waarin Vitesse voor grote uitdagingen stond, speelde hij een belangrijke rol in het opnieuw opbouwen van de voetbalafdeling, het versterken van de organisatie en het creëren van structuur en richting. Onder zijn leiding kreeg de sportieve kant van de club nieuw vertrouwen en energie", schrijft Vitesse.

"De directie en de Raad van Commissarissen spreken hun waardering uit voor de grote inzet, betrokkenheid en professionele toewijding waarmee Timo in de afgelopen periode heeft gewerkt. Dankzij zijn inspanningen kon de sportieve organisatie in een moeilijke tijd blijven functioneren en werd de basis gelegd voor verdere ontwikkeling", gaat de club verder in de verklaring.

Vitesse wil heldere scheiding tussen aandeelhouderschap en functie binnen club

Vitesse heeft de samenwerking met Braasch verbroken omdat de club streeft 'naar een heldere scheiding tussen aandeelhouderschap en een operationele functie binnen de organisatie'. "In de crisisperiode was het alle-hens-aan-dek. Nu de organisatie structureel is versterkt en de bestuurlijke verhoudingen zijn genormaliseerd, past het om die rollen weer strikt te scheiden", benadrukt de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie.

Mansvelder blijft aan als algemeen directeur Vitesse

Verder maakt Vitesse kenbaar dat Ben Mansvelder voorlopig aanblijft als algemeen directeur van de club. "Hiermee en met de aanstelling van nieuwe commissarissen brengen we rust en stabiliteit op de club. Daarmee kan de club het seizoen uitspelen en de governance zo inrichten dat het behoud van de licentie op langere termijn mogelijk wordt."