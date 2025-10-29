De KNVB heeft 'in het belang van het gehele betaald voetbal' besloten in cassatie te gaan bij de Hoge Raad tegen de uitspraak in de zaak Vitesse, zo maakt het woensdag bekend. De bond wil duidelijkheid krijgen op welke manier de rechter besluiten van de organen van de KNVB mag toetsen. Daarnaast verlangt de bond helderheid over de afwegingen van het hof en de invloed op het licentiesysteem.

Begin september werd bekend dat Vitesse het turbo-spoedappel om de intrekking van de proflicentie te schorsen had gewonnen. Daardoor mocht de Arnhemse club terugkeren in de Keuken Kampioen Divisie. De KNVB liet destijds weten compleet verrast te zijn door de uitspraak en na te denken over vervolgstappen.

Artikel gaat verder onder video

De bond heeft nu besloten om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. "We hebben vertrouwen in het licentiesysteem", laat directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen weten op de website van de KNVB. "Dit vertrouwen is eerder door de rechtbank bevestigd, vervolgens is daar in hoger beroep door het hof anders over geoordeeld." Van Leeuwen geeft aan dat de bond juridisch advies heeft ingewonnen en daarna heeft besloten de zaak bij de hoogste rechter neer te leggen. "In de tussentijd werken we gewoon goed samen met Vitesse: alle wedstrijden zijn ingepland en de club krijgt dezelfde behandeling als alle andere clubs."

Jan de Jong, directeur Eredivisie CV, geeft aan dat het betaald voetbal gebaat is bij 'een sterke en onafhankelijke licentiecommissie en beroepscommissie'. "Zij toetsen aan de regels die clubs gezamenlijk en zelf hebben afgesproken. Die instituten moeten beschermd worden vanwege hun belangrijke functie: professioneel toezicht. Vandaar cassatie", licht hij toe. Marc Boele, directeur Coöperatie Eerste Divisie, geeft aan er wel van uit te gaan dat Vitesse het seizoen in de Keuken Kampioen kan afmaken, aangezien de KNVB niet voor het einde van het seizoen een uitspraak verwacht.

Vitesse teleurgesteld, maar laat zich niet uit het veld slaan

Vitesse is 'teleurgesteld en onaangenaam verrast' door de beslissing van de KNVB naar de Hoge Raad te stappen, zo laat het weten in een statement. "Deze keuze van de KNVB heeft helaas direct impact op Vitesse", zo laat Ben Mansvelder, algemeen directeur ad interim, weten. "We zijn de laatste maanden op de goede weg als club en we meenden in constructief overleg te zijn met de KNVB. Dit cassatieberoep treft ons wel degelijk, maar we laten ons niet uit het veld slaan en blijven werken aan de toekomst van Vitesse."