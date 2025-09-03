Vitesse keert terug in Keuken Kampioen Divisie na succesvol hoger beroep

Vitesse heeft het turbo-spoedappel gewonnen, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De intrekking van de licentie is daarmee geschorst tot er een definitief oordeel is geveld. Door de opschorting kan Vitesse beginnen aan het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie.

Maandag stond Vitesse weer in de rechtbank om het intrekken van de proflicentie aan te vechten. Waar het de vorige keren niet succesvol was, slaagden de Arnhemmers deze keer wel. Volgens de rechters van het hof in Arnhem had de KNVB Vitesse niet op deze wijze mogen uitsluiten. De beslissing van de licentiecommissie wordt geschorst totdat er een onvoorwaardelijke beslissing is genomen over de intrekking van de proflicentie. Daarmee mag Vitesse vooralsnog meedoen aan de Keuken Kampioen Divisie.

"Deze uitspraak geeft ons lucht en perspectief", reageert Michel Schaay, Voorzitter van de Sterkhouders, op de clubwebsite. "We zijn ontzettend blij dat het Hof de ernst van de situatie erkent en dat en de besluiten heeft geschorst. We blijven ons maximaal inzetten voor de toekomst van Vitesse. Nu eerst met de KNVB in gesprek om te zorgen dat de juiste beslissingen genomen worden door Vitesse en haar stakeholders."

Vitesse kondigt aan op korte termijn in gesprek te gaan met de KNVB om de gevolgen van de uitspraak te bespreken. In de Keuken Kampioen Divisie zijn op dit moment vier speelrondes afgewerkt zonder Vitesse.