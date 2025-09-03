Live voetbal

Vitesse keert terug in Keuken Kampioen Divisie na succesvol hoger beroep

Supporters van Vitesse
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
3 september 2025, 12:22   Bijgewerkt: 12:28

Vitesse heeft het turbo-spoedappel gewonnen, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De intrekking van de licentie is daarmee geschorst tot er een definitief oordeel is geveld. Door de opschorting kan Vitesse beginnen aan het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie.

Maandag stond Vitesse weer in de rechtbank om het intrekken van de proflicentie aan te vechten. Waar het de vorige keren niet succesvol was, slaagden de Arnhemmers deze keer wel. Volgens de rechters van het hof in Arnhem had de KNVB Vitesse niet op deze wijze mogen uitsluiten. De beslissing van de licentiecommissie wordt geschorst totdat er een onvoorwaardelijke beslissing is genomen over de intrekking van de proflicentie. Daarmee mag Vitesse vooralsnog meedoen aan de Keuken Kampioen Divisie.

"Deze uitspraak geeft ons lucht en perspectief", reageert Michel Schaay, Voorzitter van de Sterkhouders, op de clubwebsite. "We zijn ontzettend blij dat het Hof de ernst van de situatie erkent en dat en de besluiten heeft geschorst. We blijven ons maximaal inzetten voor de toekomst van Vitesse. Nu eerst met de KNVB in gesprek om te zorgen dat de juiste beslissingen genomen worden door Vitesse en haar stakeholders."

Vitesse kondigt aan op korte termijn in gesprek te gaan met de KNVB om de gevolgen van de uitspraak te bespreken. In de Keuken Kampioen Divisie zijn op dit moment vier speelrondes afgewerkt zonder Vitesse.

Willemklein1950
85 Reacties
552 Dagen lid
995 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Echt onvoorstelbaar dit. Club heeft er jaren een puinhoop van gemaakt, ondanks alle nostalgische gevoelens verdient Vitesse geen terugkeer in het betaald voetbel

BartVanderVeen24
677 Reacties
1.072 Dagen lid
3.649 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Vitesse heeft zelf een puinhoop van gemaakt. Erg raar. Ik betwijfel of de rechters transparant waren. Misschien zijn ze wel voor Vitesse.

Arena
407 Reacties
23 Dagen lid
1.319 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik heb niks met Vitesse maar ook niks tegen die club, maar zo langzaam aan begint het wel een gebed zonder einde te worden. Zoals Willemklein1950 ook al aangeeft, ze hebben er wel jaren een puinhoop van gemaakt. Dan moet je toch eens een keer ergens een streep trekken.

Copa
2.063 Reacties
722 Dagen lid
22.635 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mooi nieuws voor de mensen in en rond Arnhem, voor iedereen die fan is van Vitesse, en de mensen die geen fan zijn, maar die het erg vonden voor de fans.. De mensen die dit afkeuren begrijpen misschien niet hoe ingrijpend het voor de fans is dat hun club er niet meer is.. Aangezien ik iedereen het beste toewens (muv dictators) hoop ik dat de doorstart op een goede en ordentelijke manier zal plaatsvinden. Als het plaatsvindt, als het plaatsvindt. . Als iets mag, wil het nog niet zeggen dat het ook zal gebeuren

