De blessure van weerhoudt hem van deelname aan de Afrika Cup. De spits van FC Utrecht wordt in de selectie van Ivoorkust vervangen door Evann Guessand van Aston Villa.

De 31-jarige Haller beleefde zondag een vervelende invalbeurt in het uitduel bij NAC Breda. De spits kwam dik twintig minuten voor tijd als vervanger van Dani de Wit binnen de lijnen, maar moest de strijd nog geen kwartier later alweer staken vanwege een blessure. Gevreesd werd dat hij het toernooi om de Afrika Cup daardoor zou moeten laten schieten. Daarna meldde De Telegraaf dat deelname aan de Afrika Cup wellicht toch nog mogelijk was. Nu is Haller alsnog afgevallen.

Artikel gaat verder onder video

Haller was bij de vorige editie van de Afrika Cup, begin 2024, nog goud waard voor zijn land. De spits tekende in de halve finales tegen DR Congo voor de enige treffer en maakte in de eindstrijd de winnende tegen Nigeria (1-2). De titelverdediger neemt het deze keer in de groepsfase op tegen Mozambique (24 december), Kameroen (28 december) en Gabon (31 december).