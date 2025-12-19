Live voetbal

Sébastien Haller moet Afrika Cup toch laten schieten

Sebastien Haller en Ron Jans
Foto: © Imago
19 december 2025, 15:20

De blessure van Sébastien Haller weerhoudt hem van deelname aan de Afrika Cup. De spits van FC Utrecht wordt in de selectie van Ivoorkust vervangen door Evann Guessand van Aston Villa.

De 31-jarige Haller beleefde zondag een vervelende invalbeurt in het uitduel bij NAC Breda. De spits kwam dik twintig minuten voor tijd als vervanger van Dani de Wit binnen de lijnen, maar moest de strijd nog geen kwartier later alweer staken vanwege een blessure. Gevreesd werd dat hij het toernooi om de Afrika Cup daardoor zou moeten laten schieten. Daarna meldde De Telegraaf dat deelname aan de Afrika Cup wellicht toch nog mogelijk was. Nu is Haller alsnog afgevallen.

Haller was bij de vorige editie van de Afrika Cup, begin 2024, nog goud waard voor zijn land. De spits tekende in de halve finales tegen DR Congo voor de enige treffer en maakte in de eindstrijd de winnende tegen Nigeria (1-2). De titelverdediger neemt het deze keer in de groepsfase op tegen Mozambique (24 december), Kameroen (28 december) en Gabon (31 december).

De kikker
342 Reacties
981 Dagen lid
516 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De Afrikacup is een beetje de conference league van de internationale toernooien voor landen. Hij moet zich klaarstomen voor het wk.

Docker
421 Reacties
32 Dagen lid
1.077 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Uiteindelijk is het er met de carrière van Haller niet veel beter op geworden. Jammer, ik had het hem gegund, maar hij is toch min of meer een soort middelmatige voetballer gebleken.

Sébastien Haller

Sébastien Haller
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 31 jaar (22 jun. 1994)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
13
1
2024/2025
Dortmund
0
0
2024/2025
Leganés
8
0
2024/2025
Utrecht
16
4

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
16
30
43
2
Feyenoord
16
21
34
3
Ajax
16
10
29
4
NEC
16
14
28
5
Groningen
16
3
26

Complete Stand

