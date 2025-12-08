Als Guus Til uit Eindhoven vertrekt, moet PSV direct contact opnemen met FC Utrecht

keerde zondag terug in de basis van FC Utrecht en ging verder waar hij gebleven was: doelpunten maken. De Deen staat dit seizoen steevast op de goede plaats en scoorde al negen keer. FCUpdate sprak met hem na afloop van FC Utrecht - FC Twente (1-1).

Jensen kende een ongekend begin van het seizoen. Hij schoot zijn ploeg niet alleen naar een hoop Eredivisie-overwinningen, maar was ook belangrijk voor de kwalificatie voor de Europa League. Tijdens de betreffende ontmoetingen met FC Sheriff, Servette FC en Zrinjski Mostar schoot hij in zes duels vijf keer raak. En ook in de eigen competitie was hij dus op dreef: Jensen scoorde drie keer in de eerste drie competitiewedstrijden.

Vervolgens gooide een hamstringblessure roet in het eten. De aanvallende middenvelder lag er drie maanden uit en zonder hem verloor de ploeg van Ron Jans een stuk vaker. Een ESPN-statistiek tijdens de wedstrijd FC Utrecht - FC Twente toont aan hoe belangrijk Jensen is voor de Domstedelingen: met hem in de basis won FC Utrecht 78% van de wedstrijden dit seizoen, zonder hem zakte dat aantal naar 25%.

Belachelijk hoog moyenne

Het helpt natuurlijk ook dat Jensen zo ongekend productief is dit seizoen. Want als hij praktisch elke wedstrijd een doelpunt maakt, is de kans dat FC Utrecht een wedstrijd winnend afsluit ook een heel stuk groter. En dat is opvallend genoeg het ritme waar hij in zit: Jensen scoort op dit moment een doelpunt per 82,6 minuut. Houdt hij dat het hele seizoen vol? Wie weet.

Tijdens de wedstrijd tegen FC Twente van afgelopen zondag vormde Jensen een koppel met Dani de Wit. Beide spelers zijn van origine aanvallende middenvelders en dat was dan ook duidelijk te zien. Ze rouleerden veel van positie en waren dus beiden ook parttime spits. Zo dicht mogelijk bij de goal, daar wil je Jensen dit seizoen hebben.

Het was zeker niet de beste wedstrijd van FC Utrecht, maar in minuut 52 etaleerde het duo zich in optima forma. Miguel Rodriguez bracht de bal vanaf de zijkant in, waarna De Wit de bal richting de penaltystip kopte. Natuurlijk stond Jensen daar goed gepositioneerd: binnenwerken was vervolgens een fluitje van een cent voor de Deen.

Opvolger van Til

De topscorer van FC Utrecht (ja, ook na al dat blessureleed) heeft iets weg van Guus Til. Beide spelers zijn niet enorm betrokken bij het aanvallende spel van hun ploeg (30 om 32 passes per 90 minuten) en kunnen daardoor wat afwezig ogen, maar staan toch steevast weer op de goede plek. Ze zijn een soort 'halve spitsen' die dan ook vaak op die positie uitkomen. Afwerken kunnen ze alle twee erg goed: ze zorgen er bijna altijd voor dat ze op dodelijke wijze kunnen schieten. Vaak levert dat dan een doelpunt op. Mocht Til na dit seizoen vertrekken uit Eindhoven, moet de technische leiding bij PSV dan ook direct naar Utrecht bellen. Belangrijk om te weten: Jensen heeft nog een contract tot komende zomer, maar FC Utrecht kan dat met een jaar verlengen. En als Feyenoord Sem Steijn niet had gekocht, was Jensen ook een goede optie voor de Rotterdammers geweest.

Zware periode voor Jensen

Jensen gaf na afloop van de wedstrijd tegen FC Twente aan dat hij het gemist had om doelpunten voor zijn ploeg te maken. "Het is een lastige periode geweest, ik heb zo vaak op de tribune gezeten. Europa League-wedstrijden moest ik zelfs thuis kijken", kijkt de Deen terug in gesprek met FCUpdate. Jensen werd door zijn ploeg niet ingeschreven voor het Europese avontuur, mede vanwege zijn hamstringblessure.

"Het is heel fijn om weer te kunnen genieten. Dat doelpunt is dan ook lekker, om weer belangrijk te kunnen zijn. Ik ben daar hartstikke blij mee." De middenvelder vond ook dat de samenwerking met De Wit goed uitpakte. "Maar uiteindelijk ligt de keuze wel bij de trainer."

Vooraf was er met de technische staf afgesproken dat Jensen 45-60 minuten zou maken, afhankelijk van hoe het ging. Uiteindelijk tikte de middenvelder het uur aan. "Ik was toen nog niet leeg en natuurlijk wil je meer spelen, maar vanuit medisch perspectief is dit heel logisch. Op naar meer", klonk Jensen positief.

Oorzaak van scoringsdrift?

De clubtopscorer kon niet echt uitleggen waarom hij dit seizoen zoveel meer scoort dan vorig seizoen. "Daar kan ik geen conclusie over trekken, maar het helpt natuurlijk om meer volledige wedstrijden te spelen. Vorig jaar speelde ik een wedstrijd en zat ik daarna weer terug op de bank. Verder heb ik veel geoefend met de spitsentrainer, maar het heeft ook met vertrouwen te maken. Als je er lekker inzit, heb je ook het gevoel dat je er meer gaat maken." In alle competities staat Jensen nu op negen doelpunten en wie weet op welk aantal hij dit seizoen gaat eindigen.