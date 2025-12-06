Fortuna Sittard voelt zich ontzettend benadeeld door scheidsrechter Sander van der Eijk tijdens het duel van zaterdagavond met Ajax (1-3). onderbouwt na afloop dat de arbiter de Limburgse formatie op twee cruciale momenten in de wedstrijd tekortdeed.

Van der Eijk kende een moeilijke avond. Hij deelde onder meer rode kaarten uit aan Justin Hubner (Fortuna Sittard) en Youri Baas (Ajax). Sierhuis erkent in gesprek met verslaggever Cristian Willaert van ESPN dat de emoties af en toe hoog opliepen bij de spelers van Fortuna Sittard. “Ik heb er helemaal geen moeite mee als een scheidsrechter menselijke fouten maakt”, begint de spits, die zelf in de openingsfase de 1-0 maakte.

Sierhuis stipt vervolgens twee missers van Van der Eijk aan: “Vlak voordat de 1-1 valt horen wij volgens mij een corner te krijgen op een schot van Edouard Michut. Daar geeft hij een achterbal. Dat is een hele lichte deflectie. Dat kan wel gebeuren. Daar moeten wij ervoor zorgen dat we het beter voor elkaar hebben en die 1-1 niet tegen krijgen.”

Sierhuis is erg boos over de manier waarop Van der Eijk luttele seconden vóórdat Hubner rood kreeg vanwege een harde tackle op Rayane Bounida, een overtreding van Ko Itakura op hem wegwuifde: “Waar ik me wel aan heb geërgerd en wat ik echt niet begrijp, is dat een scheidsrechter vandaag – en ik weet niet of dat nu vaker gebeurt – heel lang wacht met fluiten bij een hoofdincident.”

Sierhuis wijst op een soortgelijk incident in de eerste helft met teamgenoot Iván Márquez: “Daarbij duurde het naar mijn gevoel veel te lang voordat de scheids ingreep, terwijl hij een flinke hoofdwond heeft. En ook in aanloop naar de rode kaart voor Hubner… Je kunt Hubner een rode kaart geven, daar heb ik geen moeite mee. Maar er wordt echt een hele duidelijke overtreding op mij gemaakt”, zegt de aanvaller.

“Ik heb met Itakura (bij FC Groningen, red.) gespeeld, dus dat is helemaal geen vijandig moment, maar hij gebruikt hier wel zijn elleboog om mij in mijn nek te raken”, vervolgt Sierhuis. “Mijn nek stijft dan ook helemaal op en die is nog steeds hartstikke stijf. Dus ik blijf liggen en stabiliseer mijn eigen nek. Ik vind dat een scheidsrechter daar meteen moet ingrijpen en het spel moet stilleggen, zodat er medische hulp kan komen. Dat zijn dan kennelijk inschattingsfouten. Maar daar heb ik wel heel veel moeite mee.”