Feyenoord geeft PEC een pak slaag, ontketende Ueda maakt er vier

Onder aanvoering van een ontketende Eredivisietopscorer heeft Feyenoord zaterdagavond geen spaan heel gelaten van PEC Zwolle: 6-1. De Japanner maakte er hoogstpersoonlijk vier in De Kuip en staat nu na vijftien speelronden op achttien competitietreffers voor de ploeg van trainer Robin van Persie. Domper op de feestvreugde was het geblesseerd uitvallen van en , die in de slotfase beiden met hamstringklachten naar de kant gingen.

Van Persie zette zijn aanvoerder Steijn zaterdagavond opnieuw op de bank: het middenveld van Feyenoord werd gevormd door Oussama Targhalline, Luciano Valente en Quinten Timber. Ook Jordan Lotomba en Gonçalo Borges vonden hun namen terug op het opstellingsformulier, voor laatstgenoemde betekende dat zijn eerste basisplaats in de Eredivisie. Bij PEC begonnen vier nieuwe namen ten opzichte van de midweekse 1-3 bekernederlaag tegen AZ: Henry van der Vegt zette onder meer aanvoerder Simon Graves en huurlingen Zico Buurmeester en Jan Faberski op de bank om plek te maken voor spelers als Tristan Gooijer, Ryan Thomas en Jamiro Monteiro.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord trok vanaf het eerste fluitsignaal het initiatief naar zich toe en was de hele eerste helft oppermachtig. Doelman Timon Wellenreuther hoefde in de eerste 45 minuten niet één redding te verrichten, aan de overkant had zijn collega Tom de Graaff het een stuk drukker. Na elf minuten resulteerde het overwicht in een verdiende voorsprong. De bedrijvige Borges zette goed voor vanaf links, Ayase Ueda knikte raak: 1-0. Nog geen tien minuten later was het opnieuw raak voor de Japanse Eredivisietopscorer. Op aangeven van Quinten Timber verschalkte Ueda De Graaff opnieuw en dus was het 2-0. Tien minuten voor rust werd Ueda bij een hoekschop door Anselmo MacNulty naar de grond gewerkt, waarop Feyenoord een penalty kreeg van scheidsrechter Marc Nagtegaal. De Japanner liet de buitenkans op een hattrick lopen en gunde de eer aan Quinten Timber, die De Graaff de verkeerde hoek in stuurde en zo voor de 3-0 tekende. Vijf minuten later had Ueda zijn hattrick alsnog te pakken, toen hij een wegdraaiende voorzet van Gijs Smal op fraaie wijze tegendraads tegen de touwen kopte. Daarmee was de 4-0 ruststand direct bereikt.

Van der Vegt greep in de rust in en voerde drie wissels door. Onder meer Graves en Buurmeester kwamen alsnog binnen de lijnen. Laatstgenoemde was vlak na rust de eerste PEC-speler die Wellenreuther eens aan het werk zette. De Duitse doelman tikte zijn harde schot echter over. Wie had gehoopt dat de kans van Buurmeester een sterkere fase voor PEC zou inluiden, kwam echter bedrogen uit. Tien minuten na rust was het namelijk wéér Ueda die kon toeslaan. Uit een corner van Valente kopte de topscorer zijn vierde van de avond tegen de touwen. Feyenoord nam daarna ietwat gas terug en gunde een aantal spelers rust. Zo maakte Valente na een uur spelen plaats voor Steijn en kreeg Ueda tien minuten later een publiekswissel, Casper Tengstedt was zijn vervanger. Die kreeg meteen een grote kans op een goal, maar stuitte op De Graaff.

Tien minuten voor tijd zorgde Steijn toch voor een domper op de feestvreugde, De aanvoerder greep na een sprint naar zijn hamstring en moest zich meteen laten vervangen, de zeventienjarige debutant Ayoub Ouarghi nam zijn plaats in. Even later tekende Tengstedt met zijn eerste doelpunt in het shirt van Feyenoord voor het slotakkoord en bepaalde de Zweed de eindstand op 6-0. Daarna was het echter Watanabe die aan zijn hamstring voelde en naar de kant moest, omdat Van Persie zijn wisselmogelijkheden al had opgebruikt eindigde Feyenoord het duel met tien man. In ondertal incasserden de Rotterdammers in de slotseconden nog een tegengoal: uit een indirecte vrije trap ramde Koen Kostons de 6-1 tegen de touwen.