Feyenoord geeft PEC een pak slaag, ontketende Ueda maakt er vier

Onder aanvoering van een ontketende Eredivisietopscorer Ayase Ueda heeft Feyenoord zaterdagavond geen spaan heel gelaten van PEC Zwolle: 6-1. De Japanner maakte er hoogstpersoonlijk vier in De Kuip en staat nu na vijftien speelronden op achttien competitietreffers voor de ploeg van trainer Robin van Persie. Domper op de feestvreugde was het geblesseerd uitvallen van Sem Steijn en Tsuyoshi Watanabe, die in de slotfase beiden met hamstringklachten naar de kant gingen.
Van Persie zette zijn aanvoerder Steijn zaterdagavond opnieuw op de bank: het middenveld van Feyenoord werd gevormd door Oussama Targhalline, Luciano Valente en Quinten Timber. Ook Jordan Lotomba en Gonçalo Borges vonden hun namen terug op het opstellingsformulier, voor laatstgenoemde betekende dat zijn eerste basisplaats in de Eredivisie. Bij PEC begonnen vier nieuwe namen ten opzichte van de midweekse 1-3 bekernederlaag tegen AZ: Henry van der Vegt zette onder meer aanvoerder Simon Graves en huurlingen Zico Buurmeester en Jan Faberski op de bank om plek te maken voor spelers als Tristan Gooijer, Ryan Thomas en Jamiro Monteiro.
Feyenoord trok vanaf het eerste fluitsignaal het initiatief naar zich toe en was de hele eerste helft oppermachtig. Doelman Timon Wellenreuther hoefde in de eerste 45 minuten niet één redding te verrichten, aan de overkant had zijn collega Tom de Graaff het een stuk drukker. Na elf minuten resulteerde het overwicht in een verdiende voorsprong. De bedrijvige Borges zette goed voor vanaf links, Ayase Ueda knikte raak: 1-0. Nog geen tien minuten later was het opnieuw raak voor de Japanse Eredivisietopscorer. Op aangeven van Quinten Timber verschalkte Ueda De Graaff opnieuw en dus was het 2-0. Tien minuten voor rust werd Ueda bij een hoekschop door Anselmo MacNulty naar de grond gewerkt, waarop Feyenoord een penalty kreeg van scheidsrechter Marc Nagtegaal. De Japanner liet de buitenkans op een hattrick lopen en gunde de eer aan Quinten Timber, die De Graaff de verkeerde hoek in stuurde en zo voor de 3-0 tekende. Vijf minuten later had Ueda zijn hattrick alsnog te pakken, toen hij een wegdraaiende voorzet van Gijs Smal op fraaie wijze tegendraads tegen de touwen kopte. Daarmee was de 4-0 ruststand direct bereikt.
Van der Vegt greep in de rust in en voerde drie wissels door. Onder meer Graves en Buurmeester kwamen alsnog binnen de lijnen. Laatstgenoemde was vlak na rust de eerste PEC-speler die Wellenreuther eens aan het werk zette. De Duitse doelman tikte zijn harde schot echter over. Wie had gehoopt dat de kans van Buurmeester een sterkere fase voor PEC zou inluiden, kwam echter bedrogen uit. Tien minuten na rust was het namelijk wéér Ueda die kon toeslaan. Uit een corner van Valente kopte de topscorer zijn vierde van de avond tegen de touwen. Feyenoord nam daarna ietwat gas terug en gunde een aantal spelers rust. Zo maakte Valente na een uur spelen plaats voor Steijn en kreeg Ueda tien minuten later een publiekswissel, Casper Tengstedt was zijn vervanger. Die kreeg meteen een grote kans op een goal, maar stuitte op De Graaff.
Tien minuten voor tijd zorgde Steijn toch voor een domper op de feestvreugde, De aanvoerder greep na een sprint naar zijn hamstring en moest zich meteen laten vervangen, de zeventienjarige debutant Ayoub Ouarghi nam zijn plaats in. Even later tekende Tengstedt met zijn eerste doelpunt in het shirt van Feyenoord voor het slotakkoord en bepaalde de Zweed de eindstand op 6-0. Daarna was het echter Watanabe die aan zijn hamstring voelde en naar de kant moest, omdat Van Persie zijn wisselmogelijkheden al had opgebruikt eindigde Feyenoord het duel met tien man. In ondertal incasserden de Rotterdammers in de slotseconden nog een tegengoal: uit een indirecte vrije trap ramde Koen Kostons de 6-1 tegen de touwen.
@21 hij was te onduidelijk. Ik zat ook te twijfelen, maar kan begrijpen dat hij m gaf.
@21 Kan me voorstellen dat het er voor de scheidsrechter uitzag als terugspeelbal. Denk dat de VAR hier niet mag ingrijpen in deze situatie. Vond het kwalijker dat Timber totaal niet stond op te letten in deze situatie. Stond druk met zijn armen te zwaaien om iets. Als hij gefocust was op het spel, had hij die bal gewoon kunnen wegschieten.
Mooie overwinning van feijenoord waar Ueda het weer tegen een 'kleintje' laat zien. Achterstand op de landskampioen blijft op ruime afstand met 6 punten. Opvallend dat Steijn uitviel met een blessure. De zoveelste. Daar zou feijenoord echt naar moeten kijken vind ik.
@FrankdeG en Jordan Bos is weer terug van een blessure, mag ook benoemd worden. Dat is toch wel weer echt een goede aankoop van Feyenoord, Jordan Bos. Ik denk dat veel Feyenoorders het met mij eens zullen zijn. Smal speelde trouwens ook goed.. was ook een koopje.
@FrankdeG je noemt het volgend weekend uiteraard ook een kleintje als ueda scoort? Of zit je dan in de knel? Reactie wordt alleen serieus genomen als je namen GOED kan schrijven
Dat gebeurt er als bijna alles wel meezit!! Borges kwam langzaam los!!! En dat te bedenken dat mensen riepen miskoop HAHAAHAHAHAHAAHAHAHAHA. We gaan zoals ik al eerder zei veel meer van hem zien. Er werdt met hoogtempo gespeeld , de steekpasses de 16 in gegeven en we bleven gevaarlijk! Precies zoals het moest gaan. Druk zetten snel counteren met risico passes. leuk voor Tengsted en Ueda dat ze beidde scoren. De sfeer was mooi !!!! JALAALALALAALAALALALALALAALALAAA FEYENOORD ROTTERDAM!!!!!!!!
Lekkere overwinning! Uitslag had zelfs hoger kunnen zijn. Heb Valente weer passes zien geven, om je vingers bij af te likken. Ook wel eens fijn om dit soort wedstrijden er tussen te hebben, i.p.v. billenknijpen met een minimale voorsprong. Ondanks de vroege ruime voorsprong, werd er wel doorgejaagd op meer doelpunten, dat vond ik positief. Ueda behoorlijk op schot, ook lekker voor hem. Hopen dat de blessures meevallen.
Wat een goede wedstrijd was dat. Echt genieten
