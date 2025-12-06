Kijkers woest: ‘Bommen op Rotterdam’ klinkt uit vak met Ajax-fans

Kijkers van Fortuna Sittard - Ajax (1-3) uiten op social media massaal hun onvrede over wat er op televisie te horen was bij de wedstrijd. Vanuit het uitvak van Ajax zouden er provocatieve liederen gezongen worden over aartsrivaal Feyenoord.
De sfeer zat er zaterdagavond goed in bij de supporters van Ajax. De Amsterdammers wonnen door eigen doelpunten van Syb van Ottele en Ryan Fosso en een treffer van Owen Wijndal met 1-3 van Fortuna Sittard.
Het uitvak in het stadion van Fortuna Sittard was goed hoorbaar. Niet alles wat er gezongen werd vanuit het vak met meegereisde Ajax-fans was echter even fraai: veel kijkers schrijven op X dat zij liederen hoorden zoals ‘bommen op Rotterdam’.
Spreekkoren over clubs zijn zo oud als het begin van het voetbal. Iedere club zingt wel iets over een andere club. Moeten we hier elke keer onze verbazing over uitspreken? Natuurlijk hoort het niet en is het niet netjes, Het is wat anders dan dat er aanstekers op het veld naar spelers gegooid worden en daarvoor netten gespannen moeten worden. Of wat vuurwerk. Dan is de veiligheid in het gevaar. Maar onschuldige liedjes van tig jaar oud zingen hoeven we denk ik ons niet erg druk over te maken.
@FrankdeG Ben ik niet met je eens. Het kan best dat het één erger is dan het andere. Maar omdat het één nog erger is dan het andere, betekent niet dat het andere dan oké is. Hoort er wat mij betreft beide niet bij.
@FrankdeG dus we mogen aannemen dat jij spreekkoren over hamas ook geen probleem vindt? Het is tenslotte maar een 'ontschuldig' liedje gericht op een geuzennaam, en niet op een nationaliteit.
Ik zit er een beetje half half in. Nee het hoort niet, maar aan de andere kant gebeurd het zo vaak dat ik denk, je kunt je er wel elke keer druk over maken, maar misschien moeten dit soort gedragingen eens wat minder aandacht krijgen. Mensen die vanalles roepen in een stadion lachen zich volgens mij helemaal gek om de ophef en aandacht die het krijgt. Ik praat het niet goed, maar geef die mensen de aandacht niet.
Mijn normale vraag is maar weer eens verwijderd?
