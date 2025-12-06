Live voetbal 18

Kijkers woest: ‘Bommen op Rotterdam’ klinkt uit vak met Ajax-fans

Ajax fans Fortuna Sittard Ajax
Foto: © Imago
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
6 december 2025, 21:09

Kijkers van Fortuna Sittard - Ajax (1-3) uiten op social media massaal hun onvrede over wat er op televisie te horen was bij de wedstrijd. Vanuit het uitvak van Ajax zouden er provocatieve liederen gezongen worden over aartsrivaal Feyenoord.

De sfeer zat er zaterdagavond goed in bij de supporters van Ajax. De Amsterdammers wonnen door eigen doelpunten van Syb van Ottele en Ryan Fosso en een treffer van Owen Wijndal met 1-3 van Fortuna Sittard.

Het uitvak in het stadion van Fortuna Sittard was goed hoorbaar. Niet alles wat er gezongen werd vanuit het vak met meegereisde Ajax-fans was echter even fraai: veel kijkers schrijven op X dat zij liederen hoorden zoals ‘bommen op Rotterdam’.

FrankdeG
186 Reacties
20 Dagen lid
461 Likes
FrankdeG
  • 1
    + 1
avatar

Spreekkoren over clubs zijn zo oud als het begin van het voetbal. Iedere club zingt wel iets over een andere club. Moeten we hier elke keer onze verbazing over uitspreken? Natuurlijk hoort het niet en is het niet netjes, Het is wat anders dan dat er aanstekers op het veld naar spelers gegooid worden en daarvoor netten gespannen moeten worden. Of wat vuurwerk. Dan is de veiligheid in het gevaar. Maar onschuldige liedjes van tig jaar oud zingen hoeven we denk ik ons niet erg druk over te maken.

Vrij Dag
285 Reacties
566 Dagen lid
390 Likes
Vrij Dag
  • 0
    + 1
avatar

@Frankde ben ik niet met je eens. Wat is onschuldig? Aan wie vraag je zoiets. Alles wat met oorlog, ziektes, dood en verderf, verwensingen aan het adres van spelers, bestuurleden enz te maken heeft keur ik af

FrankdeG
186 Reacties
20 Dagen lid
461 Likes
FrankdeG
  • 0
    + 1
avatar

Ik ben het eens dat het niet goed is. Maar in een wereld van supportersgeweld, aanstekers die spelers blesseren, netten in stadions, vuurwerk etc, vind ik wat tig jaar oude spreekkoren nog het minste probleem.

Klantenservice
1.741 Reacties
973 Dagen lid
18.442 Likes
Klantenservice
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG Ben ik niet met je eens. Het kan best dat het één erger is dan het andere. Maar omdat het één nog erger is dan het andere, betekent niet dat het andere dan oké is. Hoort er wat mij betreft beide niet bij.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
824 Reacties
1.167 Dagen lid
4.525 Likes
peterdejong1983
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG dus we mogen aannemen dat jij spreekkoren over hamas ook geen probleem vindt? Het is tenslotte maar een 'ontschuldig' liedje gericht op een geuzennaam, en niet op een nationaliteit.

FrankdeG
186 Reacties
20 Dagen lid
461 Likes
FrankdeG
  • 0
    + 1
avatar

@klantenservice, ik zeg nergens dat het okee is.

FC Bal op het dak
14 Reacties
13 Dagen lid
58 Likes
FC Bal op het dak
  • 1
    + 1
avatar

Bommen op Rotterdam en Hamas, Joden aan het gas gaat al jarenlang over en weer ook al beweren sommige hier van niet of het hoort is de volgende vraag.

CG
2.786 Reacties
866 Dagen lid
13.429 Likes
CG
  • 0
    + 1
avatar

Dat deze sitiatie een sluipende moordenaar is, dat lijkt een probleem te worden!!

Docker
314 Reacties
19 Dagen lid
797 Likes
Docker
  • 0
    + 1
avatar

Ik zit er een beetje half half in. Nee het hoort niet, maar aan de andere kant gebeurd het zo vaak dat ik denk, je kunt je er wel elke keer druk over maken, maar misschien moeten dit soort gedragingen eens wat minder aandacht krijgen. Mensen die vanalles roepen in een stadion lachen zich volgens mij helemaal gek om de ophef en aandacht die het krijgt. Ik praat het niet goed, maar geef die mensen de aandacht niet.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
824 Reacties
1.167 Dagen lid
4.525 Likes
peterdejong1983
  • 0
    + 1
avatar

Mijn normale vraag is maar weer eens verwijderd?

