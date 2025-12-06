Kijkers woest: ‘Bommen op Rotterdam’ klinkt uit vak met Ajax-fans

Kijkers van Fortuna Sittard - Ajax (1-3) uiten op social media massaal hun onvrede over wat er op televisie te horen was bij de wedstrijd. Vanuit het uitvak van Ajax zouden er provocatieve liederen gezongen worden over aartsrivaal Feyenoord.

De sfeer zat er zaterdagavond goed in bij de supporters van Ajax. De Amsterdammers wonnen door eigen doelpunten van Syb van Ottele en Ryan Fosso en een treffer van Owen Wijndal met 1-3 van Fortuna Sittard.

Het uitvak in het stadion van Fortuna Sittard was goed hoorbaar. Niet alles wat er gezongen werd vanuit het vak met meegereisde Ajax-fans was echter even fraai: veel kijkers schrijven op X dat zij liederen hoorden zoals ‘bommen op Rotterdam’.