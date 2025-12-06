Fortuna Sittard heeft een mediaverbod opgelegd omtrent de thuiswedstrijd van zaterdagavond tegen Ajax. Dit naar aanleiding van het interview dat de middenvelder vorige week gaf na het duel met Heracles Almelo (1-1).

Ihattaren uitte vorige week na de wedstrijd tegen Heracles voor de camera van ESPN zijn ergernis over ploeggenoot Dimitris Limnios. Laatstgenoemde snoepte de bal in kansrijke positie van Ihattaren, die daar absoluut niet over te spreken was. “Teleurstelling. Een paar kansen die dan voor min voeten worden weggehaald. En toch ook wel een beetje irritatie”, zei Ihattaren onder meer

“Als ik rond de zestien ben en je pakt de bal van mijn voeten, dan begrijp je het niet. Als Kaj Sierhuis daar staat, moet ik de bal ook aan hem laten, want ik weet wat zijn kwaliteiten zijn. Als Peterson daar staat, weet ik wat hij kan. Dan laat ik hem in zijn een-op-een en ga ik niet zijn lijnen dichtlopen. Het is gewoon een beetje logisch nadenken”, aldus Ihattaren.

Ihattaren staat zaterdagavond gewoon in de basis bij Fortuna Sittard tegen Ajax, maar volgens ESPN-verslaggever Cristian Willaert is de sterspeler van de Limburgers intern wel aangesproken op zijn interview. Sterker nog: “Hij is in principe niet beschikbaar voor interviews na de wedstrijd”, zegt de verslaggever vlak voor de aftrap.

Fortuna-trainer Danny Buijs geeft voor de aftrap een toelichting: “We hebben eerder dit seizoen ook al gezegd ‘beter geen media na de wedstrijd’, want er komt zo ongelooflijk veel af op die jongen. Een interview na een wedstrijd hoort er in principe bij, maar waar je vaak tegenaan loopt in de hedendaagse tijd is dat hij vandaag iets zegt en dat bepaalde sites of media over vier weken een quote uit dat interview pakken om sensatie te creëren. Dat levert voor hem niks op, dus laat hem zich vooral maar focussen op wat hij moet doen: fitter worden en goed voetballen.”