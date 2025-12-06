Live voetbal 17

Mohamed Ihattaren mag na Fortuna Sittard - Ajax niet met de media praten

Mohamed Ihattaren
6 december 2025, 18:27

Fortuna Sittard heeft Mohamed Ihattaren een mediaverbod opgelegd omtrent de thuiswedstrijd van zaterdagavond tegen Ajax. Dit naar aanleiding van het interview dat de middenvelder vorige week gaf na het duel met Heracles Almelo (1-1).

Ihattaren uitte vorige week na de wedstrijd tegen Heracles voor de camera van ESPN zijn ergernis over ploeggenoot Dimitris Limnios. Laatstgenoemde snoepte de bal in kansrijke positie van Ihattaren, die daar absoluut niet over te spreken was. “Teleurstelling. Een paar kansen die dan voor min voeten worden weggehaald. En toch ook wel een beetje irritatie”, zei Ihattaren onder meer

“Als ik rond de zestien ben en je pakt de bal van mijn voeten, dan begrijp je het niet. Als Kaj Sierhuis daar staat, moet ik de bal ook aan hem laten, want ik weet wat zijn kwaliteiten zijn. Als Peterson daar staat, weet ik wat hij kan. Dan laat ik hem in zijn een-op-een en ga ik niet zijn lijnen dichtlopen. Het is gewoon een beetje logisch nadenken”, aldus Ihattaren.

Ihattaren staat zaterdagavond gewoon in de basis bij Fortuna Sittard tegen Ajax, maar volgens ESPN-verslaggever Cristian Willaert is de sterspeler van de Limburgers intern wel aangesproken op zijn interview. Sterker nog: “Hij is in principe niet beschikbaar voor interviews na de wedstrijd”, zegt de verslaggever vlak voor de aftrap.

Fortuna-trainer Danny Buijs geeft voor de aftrap een toelichting: “We hebben eerder dit seizoen ook al gezegd ‘beter geen media na de wedstrijd’, want er komt zo ongelooflijk veel af op die jongen. Een interview na een wedstrijd hoort er in principe bij, maar waar je vaak tegenaan loopt in de hedendaagse tijd is dat hij vandaag iets zegt en dat bepaalde sites of media over vier weken een quote uit dat interview pakken om sensatie te creëren. Dat levert voor hem niks op, dus laat hem zich vooral maar focussen op wat hij moet doen: fitter worden en goed voetballen.”

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
949 Reacties
1.167 Dagen lid
3.770 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Verstandig van Buijs. Hij maakt Fortuna beter maar moet niet doen of hij bij Real Madrid speelt. Ook moet hij eens achterom kijken en dan past wat nederigheid hem beter. Hij mag het tegen de grotere clubs echt laten zien. Ben daarom benieuwd hoe hij vanavond speelt

Docker
310 Reacties
19 Dagen lid
792 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ihattaren heeft volgens mij niet helemaal goed in de gaten dat hij 8 van de 10 keer dat er berichten over hem verschijnen, hij negatief in beeld komt. Terwijl hij op één of andere manier dan blijkbaar toch graag de aandacht zoekt. Het is onverstandig voor zijn carrière en ook sowieso voor hem als persoon. Je snapt niet dat die jongen niet gewoon lekker gaat voetballen in plaats van zich bezig te houden met randzaken.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Leeftijd: 23 jaar (12 feb. 2002)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fortuna
12
4
2025/2026
RKC
0
0
2024/2025
RKC
24
4
2021/2022
Sampdoria
0
0

