WK-speelschema bekend: op deze datums en in deze stadions komt Oranje in actie

De loting voor de groepsfase van het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada is vrijdagavond verricht. Tijdens de loting werd het Nederlands elftal gekoppeld aan Japan, Tunesië en Zweden, Polen Albanië of Oekraïne. De speeltijden werden zaterdagavond in een aparte show bekendgemaakt.

Tijdens de loting werd al bekend dat het Nederlands elftal in actie komt op zondag 14 juni, zaterdag 20 juni en donderdag 25 juni. Meer dan dat was er nog niet bekend, maar daar is zaterdagavond dus verandering in gekomen. Bij een tweede show, wederom in Washington, zijn het speelschema, de locaties en de aanvangstijden bekendgemaakt.

Nederland - Japan

Het Nederlands elftal opent het WK op zondag 14 juni om 22.00 uur tegen Japan. De wedstrijd wordt gespeeld in Dallas.

Nederland winnaar Europese play-offs

De tweede groepswedstrijd speelt Oranje op zaterdag 20 juni. Dan is om 19.00 uur de winnaar van de Europese play-offs de tegenstander in Houston.

Nederland - Tunesië

De groepsfase wordt afgesloten met een wedstrijd tegen Tunesië op donderdag 25 juni. De aftrap is om 01.00 uur in Kansas City.