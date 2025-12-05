Nederland weet na vrijdagavond welke tegenstanders het in de WK-poule in 2026 treft. Japan en Tunesië zijn al zeker opponenten van Oranje, de laatste plek wordt vergeven aan Oekraïne, Zweden, Polen of Albanië. In dit artikel zoomen we in op Japan.

WK-historie

Japan heeft zes keer mogen deelnemen aan het WK Voetbal. Recentelijk is het Aziatische land er bijna altijd bij. Zo speelde Japan op de WK's van 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018. Alleen op het WK van 2022 was het land niet actief. Drie keer haalde het land de achtste finale en dat is dan ook de beste prestatie van Japan op een mondiaal eindtoernooi.

Balans tegen Oranje

Nederland speelde in het verleden drie keer tegen Japan. De enige officiële wedstrijd werd op het WK van 2010 gespeeld, toen Oranje met 1-0 won in de groepsfase. Wesley Sneijder maakte toen het enige doelpunt. In 2009 en 2013 speelde het Nederlands elftal nog oefenwedstrijden tegen Japan: in 2009 won Oranje met 3-0, vier jaar later eindigde de ontmoeting in een 2-2-gelijkspel.

Kwalificatiereeks WK 2026

Japan kwalificeerde zich vrij eenvoudig voor het komende WK. In een eerste poule met Noord-Korea, Syrië en Myanmar won het eiland al zijn wedstrijden met het doelsaldo 24-0.

Vervolgens moest er in een tweede kwalificatiegroep worden afgerekend met Australië, Saoedi-Arabië, Indonesië (met toen nog Patrick Kluivert aan het roer), China en Bahrein. Japan speelde gelijk tegen Australië (uit) en Saoedi-Arabië (thuis) en verloor van Australië buitenshuis, maar won verder al zijn wedstrijden. De eerste twee teams uit de poule gingen rechtstreeks naar het WK en de voorsprong op nummer drie Saoedi-Arabië was uiteindelijk zeer groot te noemen.

Japan 10 - 23 punten Australië 10 -19 Saoedi-Arabië 10 -13 Indonesië 10 - 12 China 10 - 9 Bahrein 10 - 6

De bondscoach

De bondscoach van Japan is Hajime Moriyasu. De 57-jarige coach speelde tijdens zijn carrière uitsluitend voor Japanse teams en kwam tot 35 interlands voor het nationale elftal. Sinds 2012 is hij trainer. Via Sanfrecce Hiroshima en Japan Onder 23 werd hij in 2018 bondscoach. Net na het WK van dat jaar werd hij aangesteld, dus dit wordt zijn eerste WK als trainer van Japan.

© Imago

De sterspeler

Er is niet echt een speler die eruit springt bij Japan, maar als we toch een naam moeten noemen, is dat die van Kaoru Mitoma. De linksbuiten van Brighton & Hove Albion heeft een zeer goede balcontrole en dribbelt tegenstanders regelmatig zoek. Afgelopen seizoen scoorde hij tien doelpunten in de Premier League en gaf hij vier assists. Maar ook de naam van een andere dribbelaar moet genoemd worden: Takefusa Kubo (Real Sociedad). De afgelopen seizoenen liet de rechtsbuiten vaak zien verdedigers een zware dag te kunnen bezorgen.

Andere dwarsverbanden

Er zijn echter ook Japanners die momenteel of in het verleden in de Eredivisie te bewonderen zijn/waren. Zo speelde Ritsu Doan (nu Eintracht Frankfurt) voor FC Groningen en PSV, is Ko Itakura vaak basisspeler bij Ajax en spelen Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe bij Feyenoord. Kento Shiogai en Koki Ogawa zijn verder actief bij NEC, terwijl Yukinara Sugawara eerder voor AZ speelde. Het is alleen wel even de vraag welke spelers door Moriyasa komende zomer worden meegenomen naar de VS, Canada en Mexico.