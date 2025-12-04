In het nieuwe boek over Rafael van der Vaart, Alles op intuïtie, is het bijzondere verhaal te lezen over de kennismaking met zijn vriendin Estavana Polman. De voormalig topvoetballer kende Polman niet persoonlijk, maar was gecharmeerd toen hij de handbalster op televisie zag. Daarna kwam hij in actie, vertellen zijn ouders in het boek.

Van der Vaart en Polman hebben al sinds 2016 een relatie. Eerder was Van der Vaart jarenlang getrouwd met Sylvie Meis, maar de twee gingen in 2013 uit elkaar. Een daaropvolgende relatie met Sabia Boulahrouz was een kort leven beschoren.

De liefde vond Van der Vaart weer bij Polman. Hij zag haar voor het eerst op tv, in het ouderlijk huis. Zijn ouders waren erbij. “Ineens kwam handbal op tv voorbij, omdat die meiden het zo goed deden. Estavana sprong zo op schoot bij Jack van Gelder. Je zag iets gebeuren bij Rafael. Hij vond het meteen een leuke meid”, vertelt moeder Lolita.

Vader Ramon vertelt dat Van der Vaart toen meteen Frits Barend opbelde. "Want had haar net geïnterviewd." Van der Vaart vroeg Barend om het nummer van Polman. De journalist vroeg eerst toestemming aan Polman om haar nummer door te geven. "Nou, Es kende hem amper. Maar hij kreeg het toch. Net zijn vader, hè."

