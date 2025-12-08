De uitspraak van Rafael van der Vaart dat hij geen functie bij Ajax ambieert, leidt tot kritiek op sociale media. Meerdere voetbalfans stellen dat Van der Vaart zich beperkt tot 'schreeuwen aan de zijlijn' en weigert zelf in actie te komen om de club te helpen.
Van der Vaart liet aan ESPN weten dat Ajax hem niet hoeft te bellen. Volgens Van der Vaart moet er 'overal' iets veranderen, maar hij weigert te pretenderen dat ex-voetballers alle antwoorden hebben. “Wat weten wij nou? Ja, wij kunnen zeggen of iemand goed of slecht is. Ga nou niet denken dat je dan meteen het wiel hebt uitgevonden en Ajax morgen weer kampioen gaat maken. Want zo is het natuurlijk niet.”
Een supporter verwoordt het cynisch op X: “Conclusie: je moet een rotleven hebben om een functie bij Ajax te aanvaarden?” Een ander reageert spottend: “Wel schreeuwen aan de zijlijn, maar zelf geen oplossing hebben. Doe het gewoon Raffie, samen met Wes. Die heeft Harvard gedaan!”
Ook klinkt er frustratie over het steeds herhalen van kritiek zonder verantwoordelijkheid te nemen: “Alle respect, maar stop er dan mee om wekelijks je club te bekritiseren wanneer je zelf niet wilt helpen.”
Bij veel supporters komt de boodschap duidelijk binnen: wie weigert te helpen, moet volgens hen ook wat minder hard oordelen over de huidige staat van Ajax. “Houd dan ook je mond op tv”, stelt een fan. Een ander zegt: “Met alle respect, laat hij dan ook even een pas op de plaats maken en niet overal vertellen wat hij denkt dat er anders moet of kan.”
Niet alle reacties zijn negatief. Een deel van de fans ziet humor in het feit dat Van der Vaart wél terughoudend is, terwijl Wesley Sneijder juist graag aan de slag zou gaan. “Lil bro dissed Wesley”, grapt iemand. Een ander merkt op: “Wesley wil wel, maar Ajax wil hem weer niet.”
Toch blijft bij sommigen het gevoel overheersen dat Ajax op dit moment niet bepaald een aantrekkelijke werkplek is: “Wie wil er nu naar Ajax? Met geld toe nog niet eens.”
Schreeuwen aan de zijlijn is feitelijk wat ze allemaal doen in die voetbalprogramma's, dus dat kan geen verwijt zijn. Het is hun baantje en daar zijn ze voor aangenomen, hoewel ik meteen toegeef dat ik vrijwel nooit meer kijk omdat ik me erger aan hun geblehr. Voor de rest mag van der Vaart zelf weten of hij bij Ajax zou willen werken of niet. Voor hem geldt hetzelfde als voor Sneijder: wat zou hij dan moeten doen?
