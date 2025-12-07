Ajax hoeft Rafael van der Vaart niet te bellen

Rafael van der Vaart ziet zichzelf niet bij Ajax werken. In tegenstelling tot zijn vriend Wesley Sneijder, die een functie in de Johan Cruijff ArenA wel ziet zitten, vertelt Van der Vaart dat zijn leven op dit moment 'zo lekker' is, dat Ajax niet hoeft aan te kloppen.

Van der Vaart hield zaterdag een signeersessie in de Johan Cruijff ArenA van zijn nieuwe boek Alles op intuïtie. "Het zijn wel even lange dagen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat als je allemaal bekenden van vroeger langs ziet komen, dat dat wel weer leuk is. Oude teamgenoten stonden niet in de rij", laat hij weten aan ESPN.

Auteur Bart Vlietstra volgde Van der Vaart twee jaar op de voet. “Op een gegeven moment had ik het wel gehad”, geeft Van der Vaart toe. “Het is net alsof je een reallifesoap opneemt zonder camera. Soms heb je wel zoiets van: nu even niet. Maar Bart is een geweldige gozer en ik heb eigenlijk geen last van hem gehad.” Zijn eigen boek heeft hij overigens nog niet gelezen: “Maar het schijnt echt geweldig te zijn!”, grapt hij.

De 109-voudig international, goed voor 63 goals in 156 duels voor de club, ziet dat zijn oude liefde Ajax in zwaar weer zit. “Ik ben oud-voetballer, ik kom vaak hier en het gaat me aan het hart. Nou, dat waren de clichés”, zegt hij glimlachend. Op serieuzere toon: “Ik ben niet iemand die gaat solliciteren of gaat vertellen wat wel en niet moet. Ik neem aan dat er nu mensen aan de macht zijn die heus wel weten dat er wat moet gebeuren. Dat er iets moet veranderen, is duidelijk. Wat op dit moment op het veld staat, moet écht beter.”

'Overal moet iets veranderen bij Ajax'

Volgens Van der Vaart moet er 'overal' iets veranderen, maar hij weigert te pretenderen dat ex-voetballers alle antwoorden hebben. “Wat weten wij nou? Ja, wij kunnen zeggen of iemand goed of slecht is. Ga nou niet denken dat je dan meteen het wiel hebt uitgevonden en Ajax morgen weer kampioen gaat maken. Want zo is het natuurlijk niet.”

Wesley Sneijder liet eerder wél weten open te staan voor een rol in Amsterdam, maar Van der Vaart is veel terughoudender. “Uiteindelijk willen we Ajax allemaal helpen. Maar in welke rol moet je zelf uitvinden. Daar ben je uiteindelijk nog jong en leergierig in, dus dan is het kijken wat bij je past. Ik heb op dit moment zo’n lekker leven, dus dan zeg ik nee als ik heel eerlijk ben.”